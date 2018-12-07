Тамбовчанка забила односельчанина молотком по голове

7 Дек. 13:23 2018-12-07T13:23:22+03:00

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В Пичаевском районе 57-летней женщине вынесен приговор за убийство односельчанина. Как установили следствие и суд, вечером 22 июня текущего года она выпивала у себя на террасе вместе с 58-летним мужчиной. Она стала осуждать его за плохое отношение к недавно умершей гражданской жене, и из-за этого они поссорились.

- В ходе возникшего по этому поводу конфликта женщина нанесла ему множественные удары по голове молотком. От полученных травм головы мужчина сразу скончался. Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.