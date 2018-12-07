2018-12-07T09:48:11+03:00
Происшествия

В Тамбове в тройной аварии пострадала 6-летняя девочка

ДТП произошло на улице Интернациональной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии пострадали 6-летняя девочка и 25-летняя женщинаВ аварии пострадали 6-летняя девочка и 25-летняя женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием трех легковых автомобилей произошла 6 декабря в 17 часов 49 минут на улице Интернациональной в районе дома №39 «А» города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, 61-летний водитель автомобиля «Volvo 850» не учел интенсивность движения, дорожные и погодные условия, а также расстояние до остановившегося впереди автомобиля. Чтобы не въехать в другую машину, мужчина экстренно затормозил, автомобиль потерял управление и его вынесло на полосу встречного движения. Уже там «Volvo» столкнулся с автомобилем «Kia Rio», которым управлял 30-летний мужчина.

- После столкновения автомобиль «Kia Rio» продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Colt», за рулем которого находилась 25-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. - В результате происшествия пострадали пассажиры автомобиля «Kia Rio», 29-летней женщине и 6-летней девочке оказали медицинскую помощь.

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