В Тамбове женщина оставила гостиницу без телевизора

6 Дек. 17:54 2018-12-06T17:54:09+03:00

Украденную технику она продала, а деньги потратила на себя

Изменить размер текста: A A

Тамбовские полицейские раскрыли кражу телевизора, которая произошла в гостинице по улице Коммунальной областного центра. Оказалось, что технику украла безработная 33-летняя женщина, которая воспользовалась долгим отсутствием сотрудников и проникла в помещение. Телевизор женщина успела продать и потратить вырученные за него деньги. Теперь ей придется возместить из своего кармана материальный ущерб, причиненный гостинице. Установлено, что ранее задержанная уже привлекалась к ответственности за схожие факты.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.