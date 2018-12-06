2018-12-06T17:54:09+03:00
Происшествия

В Тамбове женщина оставила гостиницу без телевизора

Украденную технику она продала, а деньги потратила на себя
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу телевизора, которая произошла в гостинице по улице Коммунальной областного центра. Оказалось, что технику украла безработная 33-летняя женщина, которая воспользовалась долгим отсутствием сотрудников и проникла в помещение. Телевизор женщина успела продать и потратить вырученные за него деньги. Теперь ей придется возместить из своего кармана материальный ущерб, причиненный гостинице. Установлено, что ранее задержанная уже привлекалась к ответственности за схожие факты.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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