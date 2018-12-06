В Тамбовской области выбрали лучшие кормушки для птиц

6 Дек. 17:06 2018-12-06T17:06:28+03:00

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В Мичуринске подвели итоги городского смотра-конкурса по изготовлению кормушек «Покормите птиц зимой». Победителей и призеров выбирали в трех номинациях - «Самая красивая кормушка», «Самая удобная кормушка» и «Самая оригинальная кормушка».

В рамках конкурса юные жители наукограда сделали своими руками домики для птиц и развесили их на территориях, прилегающих к образовательным организациям, а также в зеленых зонах.

- Конкурс проводился управлением народного образования города с целью воспитания у учащихся бережного отношения к живой природе, заботы о сохранении видового разнообразия и численности зимующих птиц родного края, активного вовлечения учащихся в практическую природоохранную деятельность, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.