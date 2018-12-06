На Тамбовщине пожилая женщина сгорела в собственном доме
Пожар мог произойти из-за неисправной печи
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В селе Новоникольское Рассказовского района на улице Первомайской ночью 6 декабря сгорел деревянный дом. В результате пожара погибла 79-летняя хозяйка жилища.
- Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, по предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.