Двое москвичей украли из тамбовского супермаркета дорогой коньяк

6 Дек. 15:51 2018-12-06T15:51:35+03:00

Им грозит внушительный штраф или 5 лет за решеткой

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В Тамбове с прилавка супермаркета на улице Советской украли бутылку дорогостоящего коньяка. Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили приметы воров. Позже выяснилось, что кражу совершили два жителя Москвы — 18-летний и 20-летний молодые люди. Их доставили в отдел полиции, где они признались, что вместе выпили элитный алкоголь.

- Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная несколькими лицами по предварительному сговору». Санкция статьи определяет наказание виновному в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.