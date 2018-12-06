2018-12-06T15:05:27+03:00
Общество

В Кремль на елку отправятся 40 юных тамбовчан

Главный детский новогодний праздник страны состоится 26 декабря
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщили в региональном управлении образования и науки, от Тамбовщины на общероссийскую новогоднюю елку в Кремль поедут 40 детей из 15 городов и районов области. Она состоится 26 декабря. В состав делегации войдут ребята из многодетных или неполных семей, а также отличники и победители различных конкурсов. Также юных тамбовчан ждет поход в Московский Планетарий и музей «Экспериментариум».

- Чтобы праздник удался на славу, подготовка к нему началась задолго. Над созданием костюмов, декораций, а также музыкальным сопровождением спектакля трудятся талантливые художники, декораторы, музыканты и другие специалисты, - говорят организаторы Кремлевской елки.

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