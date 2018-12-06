В тамбовский спорт вложат более 600 миллионов рублей
Тамбовский губернатор Александр Никитин и министр спорта России Павел Колобков подписали соглашения о сотрудничестве, согласно которому область получит более 600 миллионов рублей федеральной субсидии.
Как сообщили в администрации Тамбовской области, деньги пойдут на строительство спортобъектов, покупку хоккейного оборудования, оборудования для центров тестирования ГТО и детско-юношеских спортивных школ.
Отметим, что с 2010 года на Тамбовщине возвели 62 спортивных объекта, это - ледовые дворцы, бассейны и т. п. На данный момент обсуждается вопрос о передаче в собственность региона из собственности ОАО «РЖД» физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив», расположенного на станции Кочетовка в Мичуринске. Кроме того, планируется строительство ФОКа в Первомайском районе за счет средств ПАО «Газпром».