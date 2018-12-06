Тамбовчанка заблокировала соседям выход на улицу

6 Дек. 13:04 2018-12-06T13:04:46+03:00

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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась семья пенсионеров, проживающих в областном центре. Они пожаловались на свою соседку, которая самовольно установила в их общем дворе забор и теперь они не могут попасть из дома на улицу. При этом, по их словам, сотрудники полиции были в курсе происходящего, но ничего не предприняли.

Уполномоченный вмешался в конфликтную ситуацию и направил обращения в различные инстанции - региональные УМВД , УФССП, а также городскую администрацию и прокуратуру Советского района. Вскоре тамбовские спасатели сделали в заборе проход, позволяющий людям свободно передвигаться по участку и выходить на улицу.

- Проводятся проверки и следственные действия по ряду имеющихся составов преступлений. Кроме того, семьей С. в Советский районный суд города Тамбова было подано исковое заявление об устранении препятствий и компенсации морального вреда со стороны соседки. Сотрудниками внутренних дел в рамках судебного разбирательства представлены фотоматериалы и иные доказательства для принятия объективного решения по делу. Судебный процесс на данный момент продолжается, - прокомментировали в аппарате Уполномоченого по правам человека.