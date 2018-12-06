Пьяная тамбовчанка обматерила гаишников

6 Дек. 12:36 2018-12-06T12:36:19+03:00

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В Тамбове 32-летнюю местную жительницу осудили за мат в адрес полицейских. Установлено, что 19 августа этого года на улице Урожайной областного центра сотрудники ДПС остановили иномарку «Шевроле Клан», за рулем которой находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. Когда автоинспекторы начали составлять на нее административный протокол, она попыталась им помешать и начала публично оскорбила их. Суд назначил автоледи наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства.

- Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции в отношении нарушителя также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - добавили в региональном УГИБДД.