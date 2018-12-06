2018-12-06T12:36:19+03:00
Происшествия

Пьяная тамбовчанка обматерила гаишников

За оскорбления сотрудников полиции женщина заплатит 10 тысяч рублей штрафа
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове 32-летнюю местную жительницу осудили за мат в адрес полицейских. Установлено, что 19 августа этого года на улице Урожайной областного центра сотрудники ДПС остановили иномарку «Шевроле Клан», за рулем которой находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. Когда автоинспекторы начали составлять на нее административный протокол, она попыталась им помешать и начала публично оскорбила их. Суд назначил автоледи наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства.

- Кроме того, за неповиновение законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции в отношении нарушителя также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - добавили в региональном УГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб