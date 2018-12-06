В Тамбовской области УАЗик сбил пенсионерку
С места аварии женщину увезли в больницу
Женщине понадобилась госпитализацияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 5 декабря в 17:15 на улице Пролетарской в районе дома №86 города Моршанска. Автомобиль «УАЗ-469», под управлением 62-летнего мужчины, сбил на нерегулируемом перекрестке 60-летнюю женщину.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».