Доступное жилье для жителей Тамбовщины: Максим Егоров «перезагрузил» региональное строительство

Руководитель региона Максим Егоров и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко после подписания с оглашения

Дом построим

24 декабря в Москве Тамбовская область и компания «ДОМ.РФ» заключили четырехстороннее соглашение о многопрофильном сотрудничестве по строительству жилья. Документ подписали врио главы администрации региона Максим Егоров, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко, заместить генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Соглашение предполагает возможность использования облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры в новых микрорайонах, запуск совместных ипотечных льготных программ и строительства жилья с учетом Стандарта комплексного развития территорий.

По совместным программам с «ДОМ.РФ» на территории Тамбовской области вовлечено в оборот около 861 га федеральных земель с градпотенциалом около 1,3 млн кв. м. До 2030 года запланирован ввод 515,6 тыс. кв. м на участках, переданных ДОМ.РФ.

В этом году в регионе введено в эксплуатацию около 760 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом, рост составил 108 процентов.

Новое соглашение стимулирует темпы жилищного строительства. Тамбовская область заинтересована в увеличении объемов проектного финансирования местных застройщиков со стороны Банка ДОМ.РФ и реализации совместных проектов создания комфортной городской среды с Фондом ДОМ.РФ.

— Наша цель – формирование благоприятной среды и создание комфортных условий проживания. Результатом работы в этой сфере станет увеличение объемов ввода жилья на территории области, а, благодаря развитию ипотечного кредитования, повысится и доступность жилья в регионе. Уверен, что работа в рамках соглашения с ДОМ.РФ поможет в решении данных задач, — отметил Максим Егоров.

На встрече также обсуждалась подготовка VI всероссийского форума «Среда для жизни», который в 2022 году пройдет в Тамбове. Его организатором выступает ДОМ.РФ при поддержке Правительства России.

Урбанистическая перезагрузка

Пока проведение одного форума только готовится, другой на днях завершился в Тамбове. Ведущие архитекторы, урбанисты и другие эксперты со всей России стали участниками урбанистического форума «Тамбовская область: время новых решений». Он прошел по инициативе временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. На нем обсуждали новую стратегию развития муниципальных образований региона.

— Должна произойти перезагрузка подходов к формированию комфортной среды с учетом современных тенденций и лучших региональных практик. Каждый руководитель муниципалитета должен стремиться, чтобы на его территории были многофункциональные общественные пространства, ухоженные зеленые зоны, обустроенные места для проведения массовых праздничных мероприятий. Городская среда – это благоустроенный дом, чистые улицы, ровные дороги. Создание удобной и приспособленной для каждого среды – один из главных ориентиров на ближайшее время, — сказал руководитель региона Максим Егоров.

В городах и районах должны появиться не просто отдельные парки и скверы, а самобытные экосистемы, учитывающие историю развития и традиции конкретного населенного пункта. В самих муниципалитетах таких новаций очень ждут, как ждут и советов специалистов по грамотной реализации своих идей.

Идеи и проекты, которые обсуждались на форуме, в муниципалитетах региона будут реализованы уже в 2022 году.

Татьяна Юрьева