В Тамбове возвращаются к системе сити-менеджеров

Главой города по новому-старому порядку становится председатель Гордумы

20 декабря в Тамбовской городской Думе прошло внеочередное заседание, на котором, в числе прочих вопросов, депутаты рассмотрели поправки в Устав города, касающиеся системы управления муниципалитетом, а именно проект решения «О положении «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Тамбова».

Напомним, после ухода с должности градоначальницы в октябре 2020 года Наталии Макаревич, её место занял Максим Косенков. Его назначили на пост первого заместителя главы администрации города, а в отсутствии руководителя мэрии он фактически стал градоначальником, больше года находясь в статусе временно исполняющего полномочия мэра. Дважды в городе объявляли конкурсы на замещение этой должности, Максим Косенков участие в конкурсе не принимал – у него действует ограничение занимать выборные должности из-за судимости. Процедуры прошли в январе и апреле, но оба конкурса признаны несостоявшимися. В последние годы в городе мэра выбирают именно путём проведения конкурса. Но так было не всегда, например, до 2005 года в Тамбове градоначальника определяли на выборах, в которых участвовали жители Тамбова. Последним избранным в 2001 году мэром стал Алексей Ильин. Но в 2005-м городская дума нового созыва утвердила новый Устав города, который предусматривал отмену выборов, и вводил двуглавую систему управления Тамбовом. Председатель тамбовской городской Думы (представитель законодательной власти) становился главой города, при таком порядке становился представителем законодательной власти Алексей Кондратьев, а глава администрации города становился представителем исполнительной власти. Понятие мэра как таковое с тех пор исчезло, и в городе появился сити-менеджер, - то есть глава администрации. Первым сити-менеджером Тамбова в 2005 году стал Максим Косенков, который проработал до весны 2008-го. Потом этот пост занял Пётр Черноиванов. А в 2010-м руководство городом принял Александр Бобров, который проработал в этой должности до 2015 года. Председателем Гордумы тогда был Алексей Кондратьев. Система двоевластия горожанам к тому времени порядком поднадоела, порой для решения проблемных вопросов люди ходили по кругу, потому что каждый руководитель города, ссылался на то, что это компетенция второго. Кроме того Алексей Кондратьев и Александр Бобров откровенно не ладили, чего не могли не заметить в городе.

В 2015 году в городе решили вернуться к единовластию, но не к прямым выборам мэра. Главой Тамбова становился представитель исполнительной власти, то есть руководитель горадминистрации, председатель Гордумы являлся лишь главой местного заксобрания. Руководителя мэрии по новому порядку выбирали на конкурсе депутаты Гордумы.

- Власть в муниципалитете должна быть сосредоточена в одних руках, и этот человек должен нести полную персональную ответственность за те процессы, которые происходят на территории муниципального образования, - комментировали это решение в администрации области. - Установить новую модель избрания главы муниципального образования решено в целях повышения стабильности муниципального управления и исключения предпосылок политических конфликтов.

Закон позволяет несколько форм управления городом, в том числе путём прямых выборов, но сейчас в Тамбове решили вернуться к прежней системе сити-менеджеров, то есть к назначению главы администрации.

- В Устав Тамбова внесли изменения, согласно которым глава муниципального образования – председатель городской Думы избирается из числа депутатов, а исполнительно -распорядительный орган возглавляет глава администрации города Тамбова, с которым заключается контракт, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы.

Претенденту на должность главы администрации города предстоит пройти конкурсную процедуру, которая мало чем отличается от прежней. Рассматривать заявки от кандидатов будет конкурсная комиссия из 12 человек, половину из которых назначит Гордума, а половину – глава администрации области. Состязание будет проводиться в три этапа: подача документов и их проверка, тестирование, индивидуальное собеседование с претендентами и рассмотрение предложенных ими программ развития города.

Принять участие в конкурсе могут люди, достигшие 18 лет, владеющие русским языком и соответствующие квалификационным требованиям для этой должности. Когда в Тамбове могут объявить конкурс по новой системе управления, пока не сообщается.