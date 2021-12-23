По факту нарушений при строительстве «Лукоморья» в Тамбове полиция возбудила уголовное дело

"Лукоморье" уже год стоит за забором

13 декабря в Тамбове возбудили уголовное дело по факту нарушений, которые выявили при строительстве детского городка «Лукоморье», расположенного на улице Набережной.

Сдали этот объект еще осенью 2020 года, но до сих пор игровые комплексы находятся за глухим строительным забором, которые установил подрядчик – ООО «Стинэк». Всё потому, что между городской администрацией и строителями возник серьёзный денежный спор. В мэрии предполагают, что фирма, возводившая городок, заменила дорогие датские конструкции на гораздо более дешёвые отечественного производства. Например, вместо конструкций фирмы «Kompan», выполненный из долговечной робинии, подрядчик установил объект из лиственницы, заказанный в Самаре, срок службы которой гораздо короче. По предположению горадминистрации, такая замена вдвое удешевляла все траты на благоустройство, общая сумма которых составляла 22 миллиона рублей. 11 миллионов за выполненные работы город перевёл подрядчику, а еще 11 выплачивать отказался до проведения всех необходимых экспертиз. ООО «Стинэк» обратилось в Арбитражный суд, чтобы взыскать с «Дирекции благоустройства и озеленения», которая выступала заказчиком работ, всю сумму, положенную по контракту, утверждая, что замена городка произошла из-за пандемии, и этот вопрос был согласован с заказчиком. Город, в свою очередь, потребовал пени за неисполнение условий контракта в размере 82 тысяч рублей. Процесс этот в арбитраже ещё продолжается, по делу в июне этого года назначили судебную экспертизу, результатов которой пока нет.

В начале этого года проверку исполнения закона о контрактной системе, а именно обстоятельств, возникших при строительстве городка «Лукоморье» проводили и в прокуратуре Ленинского района. Здесь также решили, что стоимость городка завышена на 11 миллионов рублей. Руководителя стройфирмы заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подтверждений того, что подрядчик действовал по договорённости с «Дирекцией благоустройства и озеленения» здесь не нашли.

- В соответствии c условиями контракта и проектно-сметной документацией необходимо было установить малые архитектурные формы конкретного производителя (Дания), выполненные из редкой износостойкой породы дерева, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Возможность использования эквивалентных малых архитектурных форм проектом не предусмотрена. Вместе с тем, подрядчик без согласования c заказчиком установил малые архитектурные формы другого производителя и значительно ниже по стоимости, кроме того, они имели существенные дефекты.

Материалы этой проверки передали в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Долгое время этого не делалось. Дело в том, что в полиции тоже назначили экспертизу и до получения её результатов вопрос об уголовном преследовании откладывался.

- 13 декабря в УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», - продолжает Ирина Васильевна. – Пока конкретных фигурантов в деле нет, оно возбуждено по факту, виновного в преступлении будут устанавливать в ходе следствия.

За покушение на мошенничество преступнику может грозить до 7,5 лет колонии.