Максим Егоров: задача власти — сделать так, чтобы у Тамбовской области было будущее

Фото Павла Васильева

И сразу стало ясно — такого губернатора в Тамбовской области еще никогда не было. Свою задачу он видит в том, чтобы улучшить качество жизни в регионе — прямо сейчас. Немедленно. Как можно скорее. А хорошим губернатором считает того, кто доброжелательно относится к людям.

Новый человек в области

— Когда Вы узнали, что Вы станете губернатором Тамбовской области, то первая мысль по поводу региона — какая была?

— В Тамбовской области я до назначения, так получилось, был всего один раз проездом в 2004-м году, когда из Нижнего Новгорода с семьей ехал в город Сочи. Самый короткий путь пролегал через Тамбов, потом на Липецк и трассу М4-Дон. Но, с другой стороны, я Тамбовскую область хорошо знал по работе. Я знал, в каком состоянии здесь жилищно-коммунальное хозяйство, управление жилищным фондом. Знал ситуацию с мусорной тематикой, знал, как обстоят дела с реализацией национальных проектов. Так что я многое понимал, и сразу честно сказал Президенту, что для меня это определенный вызов. И, конечно же, с некоторой тревогой сюда ехал, но, знаете, что меня приятно удивило? Когда въезжал в Тамбовскую область, то сразу увидел, как бережно обработаны поля, как растут сады и сразу подумал: наверное, не так все плохо. И, конечно, меня приятно удивил город Тамбов — такой чистый, такие колокольни, церкви, и, конечно, он очень зеленый.

— Когда много лет назад Вы размышляли о том, какую карьеру сделаете, Вы предполагали, что станете губернатором? Может быть, даже мечтали стать губернатором?

— А вот это интересный вопрос, честно. Знаете, у меня ведь не так много мест работы было. Первое место работы — в администрации района — там начался мой путь после академии. Потом долгое время отдал нижегородской энергетике — пять лет. Затем работал в Федеральной службе по тарифам — десять лет. Полтора года трудился советником губернатора Тюменской области, потом вместе с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым перешел работать в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Мне повезло в жизни. Практически на всех местах работы у меня были такие руководители, которые давали мне работать в команде. А команда — это когда каждый делает свое дело и руководитель никого не выделяет. И теперь я понимаю, что быть руководителем региона — это быть первым человеком в регионе, который сам формирует команду.

Были мысли, что сам буду губернатором? Были, честно. И было, можно даже сказать, опасение. Как я смогу? Но я даже не думал отказаться, когда Президент мне эту работу предложил.

— Вы уже два месяца в Тамбовской области. Какие впечатления сложились о ней?

— Знаете, через несколько дней после того, как приехал работать в Тамбов, мне нужно было поехать в Москву. Я поехал — а потом с удовольствием в Тамбов вернулся. Не знаю точно, почему, но мне как-то город в душу лег. Наверное, дело в людях, таких отзывчивых и добрых людей редко где можно встретить. При этом горько от того, насколько не реализован потенциал региона. Город достаточно уютный, город чистый, но его хочется обновить. Очень много неухоженных старых домов. Мне это прямо взгляд режет, так как я очень сильно люблю российскую историю. Очень жалко, что большое количество памятников архитектурного наследия находится в полуразрушенном состоянии. Но, с другой стороны, хорошо, что город не сильно испорчен точечной застройкой. Однако работа губернатора — не любоваться городом, а решать проблемы людей. Чего не хватает? В первую очередь, того, о чем говорят во всей Тамбовской области, — хороших рабочих мест, хорошей заработной платы, доступность общественного транспорта, медицина. При этом не забываем, какая сейчас непростая эпидемиологическая обстановка.

Фото Павла Васильева

Быть губернатором — это профессия

— Что запомнилось больше всего из разговора с Президентом?

— Честно скажу, что волновался перед этой встречей — это мой первый разговор с Президентом. Меня поразил уровень его вовлеченности в проблемы Тамбовской области. Его доверие — это огромная ответственность и перед ним, и перед жителями. Сделаю все, чтобы оправдать это доверие. Ещё Президент задал мне вопрос: «Какие Вы навыки почерпнули из работы с губернатором Тюменской области?» И я вспомнил, как там работала управленческая вертикаль. Губернатор лично знал и общался со многими людьми в регионе, от главы сельсовета до областных чиновников.

— И Вы будете в Тамбовской области знать каждого главу сельсовета?

— Безусловно. Познакомлюсь с каждым из них. Нельзя работать по-другому.

— А можно научить работе губернатора? Вот Вы закончили так называемую школу губернаторов…

— Да, я закончил 4-й поток, почти по 80 человек проходили обучение в каждом потоке. Знаете, я не считаю, что кадровый резерв Президента, в котором и я получал подготовку, правильно называть школой губернаторов. Я вам скажу, что важного для меня сделала эта школа. Я не знаю точно, как нас там отбирали, но мы стали клубом единомышленников. И мы друг другу помогаем. Многие из тех, кто учился в нашем потоке, сейчас занимают разные посты в министерствах и ведомствах, а также в различных компаниях.

Это не столько о взаимопомощи личной. Это о рабочих отношениях. Мне есть к кому обратиться с проблемами Тамбовской области. Есть с кем посоветоваться. И среди коллег-губернаторов, и в разных федеральных ведомствах. Нас научили работать командой и помогать друг другу. На благо людей. Для меня это самое главное.

Добавлю, что научиться можно определенным навыкам и знаниям, но губернатор – это прежде всего опора на людей, доверие жителей Тамбовской области. ВШГУ – это в том числе сеть полезных знакомств, которые я буду использовать во благо Тамбовской области.

— А вы себя ощущаете участником команды Президента?

— Да, я себя чувствую членом команды Президента. Он всенародно избранный Президент. Наши люди, которые бесценны, доверили ему страну, и Президент собрал свою команду — губернаторов, глав субъектов Российской Федерации. Мы все одна команда, мы работаем на то, чтобы жизнь людей стала лучше. Ведь главное — это жизнь людей. Мы должны бороться все вместе за нашу большую страну, чтобы она развивалась, росло население, а у людей рос достаток.

Фото Павла Васильева

Задачи губернатору ставят люди

— Что это значит — быть губернатором?

— Быть губернатором — это значит, что ты отвечаешь теперь не только за себя и за семью. Теперь за тобой стоят в первую очередь люди, которым ты должен создать условия для обеспечения достойной жизни каждого жителя области.

— Что главное в работе губернатора?

— Не давать ложных обещаний. И сделать так… Может, буду сейчас высокие слова говорить… Сделать так, чтобы жизнь в области не становилась хуже, а только лучше. Вот, скажем, в наше пандемийное время. Можно взять все и закрыть — чтобы все сидели дома. Но я в первую очередь думаю о том, чтобы сохранить рабочие места. Мне сказали, что за 2020 год 40 % малого и среднего бизнеса у нас в Тамбовской области закрылось. Я не хочу, чтобы эта цифра стала еще больше. Потому что это — рабочие места. И поэтому я за то, чтобы очень плавно и продуманно принимать любые ограничительные меры. Это первое.

Второе. Я поставил задачу администрации области, чтобы каждый из руководителей делал все необходимое для прихода инвестиций в регион и создания новых рабочих мест. Потому что сейчас из региона уезжают, и мы видим сокращение населения. В советское время население Тамбовской области было порядка 1 млн 400 тыс. — 1 млн 300 тыс. человек по разным оценкам. Но сейчас люди уезжают. Почему? Потому что им негде работать. Уезжает молодежь. А уезжает молодежь — значит будущего не будет. Так что задача власти — сделать так, чтобы у Тамбовской области было будущее. А для этого нужно дать работу.

— А какую самую первую задачу вы поставили, приехав в регион?

— Все было ясно: нужно скорее запустить отопление в жилых домах. Я видел все, что писали в социальных сетях. Люди в Тамбове жаловались на перерытые улицы — и это я увидел, когда въехал в город. Не было тепла, а уже холодало. В районах ситуация складывалась более-менее, но в городе было хуже. А ведь тут живет 300 тыс. человек — 30% всего населения области.

— Вы много встречаетесь с людьми, ведете прием граждан. Какие проблемы люди Тамбовской области считают для себя главными сегодня?

— Главная проблема сегодня — это, конечно же, проблема здравоохранения. Люди жалуются, что к ним долго едет скорая помощь, жалуются на переполненность больниц. Здоровье в столь сложное время выходит, наверное, на главное место. Практически 60 % обращений — это про коронавирус и про вакцинацию. Это первое. Второе — это, конечно же, ЖКХ. Особенно качество воды в муниципальных образованиях. Увы, но наш регион не очень хорошо выполняет федеральный проект «Чистая вода».

Далее качество теплоснабжения. Люди устали от постоянно перерытых улиц, от прекращения теплоснабжения зимой, от перетопа в домах.

Транспортная доступность, связь с другими регионами — это тоже запрос от людей. Многие ездят в Москву, многие — на собственных машинах. Интересуются, почему пропал фирменный поезд «Тамбов». Все говорят, что сейчас быстрее добраться до Москвы на поезде — ехать из Мичуринска, а не из Тамбова. А до Мичуринска надо добраться, нужно, например, ехать на такси за 1,5 — 2 тыс. рублей. Или на рейсовом автобусе — почти 200 рублей. На автобусе при этом ехать полтора—два часа. Конечно, это и дорого, и неудобно. Неудивительно, что уже были ко мне обращения: сделайте нам хорошую транспортную доступность до Москвы, мы будем в Москве зарабатывать деньги, на выходные возвращаться. Это тоже запрос. Мы реагируем оперативно на все, и с нового года, помимо существующих авиарейсов, из нашего аэропорта в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург появятся новые направления: Сочи, Казань, Калининград.

— Что ещё удалось сделать за два месяца?

— Надеюсь, достаточно для того, чтобы показать, как мы намерены в регионе работать и ради чего это делаем. Еще раз повторю — ради людей. Приведу пару примеров. В Моршанском районе решили совсем непростую и уже не новую проблему. В 2022 году будет начато строительство школы в селе Алгасово. Когда я приехал, мне объяснили, что эту школу ждут уже поколениями. Новое здание школы будет рассчитано на 350 детей. Построено оно будет наполовину на средства федерального бюджета. Пришлось специально распорядиться: хотя федеральные деньги придут только 2023 году, Тамбовская область начнет строительство, заложит фундамент на свои деньги в 22-м. Люди должны видеть, что мы не просто обещаем — мы делаем.

В Тамбове одна из волнующих, без преувеличения, всех жителей города проблем — завершение реконструкции филармонии. Поставили здание на ремонт много лет назад, подрядчики не справились со сложностью задачи. В Тамбове в ноябре побывал с визитом полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он поддержал нашу инициативу. И реконструкцию мы закончим в 2023 году.

Еще один пример более глобальный. Мы запускаем проект благоустройства «Дворы Тамбовщины». В 2022 году по этому проекту будет благоустроено до 50 дворов, и это только начало. Причем речь идет о том, чтобы буквально поднять качество жизни людей, которые каждый день выходят в эти дворы, на новый уровень — иначе начинать не стоит.

— Это все о проблемах. А что хорошего Вы свежим взглядом видите в Тамбовской области?

— Много есть хорошего. Например, в образовании — строятся новые школы, большие, современные. Прорабатываются программы дальнейшего развития. В Тамбове очень хорошие университеты, четыре университета на территории. Некоторые могут сказать, что этого мало, но я считаю, что для нашего региона достаточно. Притом, что порядка 30 — 40 % студентов — это иностранцы. Надо отметить, что только иностранные студенты Державинского университета оставляют в регионе до 1 млрд рублей ежегодно. Это показывает уровень университетов, и это очень радует. И очень радует, что ребята, которые сегодня здесь учатся, они хотят здесь работать. Они говорят: дайте нам рабочие места, дайте нам общественные места, где мы можем собираться.

— Говорят, в России всего две главные проблемы: дураки и дороги.

— Вы хотите пошутить, а я всерьез отвечу. Дороги — да. В Тамбовской области с федеральной трассой нет проблем. Областные дороги — ну, более-менее. Вот с чем надо будет работать — это, конечно же, с муниципальными дорогами. И необходимо строительство путепроводов. Большое количество магистральных железнодорожных трасс проходит через область, и на переездах скапливаются пробки.

Фото Павла Васильева

Сформировать сборную Егорова

— Как вы для себя определяете, кто хороший руководитель, а кто плохой?

— Пожалуй, самое главное: хороший руководитель говорит и делает, умеет правильно планировать, положительно и доброжелательно относится к людям, которые к нему обращаются, подходят даже на улице. Проблема, которую я здесь увидел в том, что кто бы ни подошел к главе муниципального образования — все сразу принимается в штыки, сразу какая-то агрессия. Мне даже пришлось делать местным руководителям замечания: не надо так себя вести. Мнение наших жителей — это обратная связь, которая очень важна. Даже при том, что они, может быть, обращаются каждый день с одними и теми же вопросами. К ним надо относиться по-человечески. И, конечно же, дела не должны расходиться со словами, с обещаниями, которые есть, — это самое главное.

— Козьма Прутков всех нас научил, что специалист подобен флюсу. У Вас есть такой флюс, такой профессиональный перекос?

— Ну конечно, когда ты всю жизнь занимаешься одним направлением деятельности, ты становишься в этом специалистом. Я был энергетиком, потом был советником губернатора Тюменской области и тоже был связан с энергетикой и ЖКХ, занимал пост заместителя федерального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, работал главным государственным жилищным инспектором, имел дело с расселением аварийного жилищного фонда. Конечно, в этой части я больше знаю, чем, например, в медицине и в том, что касается культуры. При этом я в министерстве отвечал также за молодежь — и, мне кажется, я понимаю и вижу это направление.

— Каким образом в таком случае компенсировать перекос, каким образом сделать так, чтобы все остальные стороны не страдали?

— Я же не один здесь работать буду, у меня уже формируется команда. Люди в ней должны дополнять друг друга и помогать мне принимать правильные решения. Они должны выполнять те задачи, которые ставит перед нами население области, и, конечно, те, которые ставит Президент нашей страны. Я вам даже больше скажу. Я считаю, что это должна быть не просто команда. Определяю это как хоккейный болельщик. Конечно, болею за Тамбов, вместе с семьей и детьми. Так вот, наша команда управления регионом по классу, по качеству должна быть как национальная сборная. Такая команда, куда собраны самые лучшие игроки на всех направлениях. Конечно, может показаться, что это метафора. Но я всерьез собираю именно таких людей — это должны быть профессионалы своего дела, которые умеют и любят работать в команде на благо населения нашего региона. Те, кто умеют радоваться как своим успехам, так и успехам своих коллег. Если хотите, не только гол забить, но и пас отдать, и в защите поработать.

— Наверное, это редкие качества. Вы уже знаете всех, кого Вы назначите в ближайшее время на главные должности в Тамбовской области?

— Не всех. Знаете, у меня было такое правило, что я всех, кто приходит на работу, сам собеседовал. Даже когда в Министерстве работал — вплоть до специалистов 1-го разряда. Я должен был любого собеседовать и посмотреть ему в глаза. Первый взгляд показывает, что это за человек. И в Тамбовской области постараюсь лично с каждым поговорить, вплоть до начальников отделов, если мы говорим про администрацию. Хотелось бы опираться на местные кадры, поэтому мы будем создавать условия для роста и развития специалистов, чтобы у каждого была возможность проявить себя.

Фото Павла Васильева

Чему научила семья

— Как Ваша семья отнеслась к назначению?

— Моей семье не важно, большой я начальник или нет. Самое важное для них, мне кажется, чтобы в доме всегда были счастье, доброта, забота, понимание, поддержка — такие вещи, которые важны для жизни. Чтобы дети получали любовь и видели счастливых родителей. Для моей жены это самое главное.

— А для Вас что в семье главное?

— Доверие. Счастье жить и мыслить одинаково. Вот с нами был на днях случай. Жена ушла на кухню, я пошел за ней и говорю: «Женя, яблоко порежь». А она уже идет навстречу с двумя тарелочками яблок. Все наши друзья говорят нам: «Вы как будто из одного теста слеплены. Вы мыслите одинаково, говорите одинаково». Я не знаю, что это — синергия? Я могу, например, написать эсэмэску — и она может мне в тот же момент прислать эсэмэску на эту же тему. Ну, допустим, что будет на ужин. И у нас эсэмэски одинаковые долетают друг до друга. Ну и главное — это любовь к детям и уважение к родителям. Я могу честно сказать: с мамой разговариваю каждый день. И для многих людей это откровение — как это, зачем? Я отвечу: мама меня так воспитала.

— А мама где живет?

— В Нижнем Новгороде. Она ко мне приезжает часто. А еще брат мой родной приезжает. Для меня брат — это, наверное, самый лучший друг.

— Чему самому главному Вас научили родители?

— Что главное — это семья и любовь к семье, любовь к работе. Вот почему я маме звоню — я беспокоюсь, как она. Как она одна дома? Как у нее самочувствие? И она беспокоится одновременно за меня. Когда я на прошлой работе часто летал в командировки, я всегда писал маме эсэмэску, куда бы я ни прилетел: «Мама, я в таком-то городе». Да, вот этому меня научили родители. Кстати, они меня никогда не заставляли учиться хорошо… Это, они говорили, твоя жизнь. Конечно, это не значило, что я что хотел, то и делал. Мне давали правильное направление, выставляли правильные вектора, но при этом не вмешивались в мою жизнь. И я их практически никогда не подводил.

Важно быть честным с людьми

— Много сегодня желающих работать в исполнительной власти?

— Многие ушли и уходят в бизнес — там зарплаты намного больше. Можно, конечно, по-разному работать. За идею не все готовы! Но другой вопрос — это качество подготовки. Я это особенно заметил, когда в федеральной службе по тарифам работал. Я пришел туда в 2005 году — и ко мне тогда приходили устраиваться вчерашние студенты. И каждый год они были подготовлены все хуже и хуже. Надеюсь, сейчас ситуация меняется. Но есть и еще одна проблема — отношение обычных людей к чиновникам.

— Да, чиновников не любят.

— Да, все думают, что у чиновников легкая работа и что они все коррупционеры. И не знают, как, бывает, ребята пашут практически круглосуточно и «двадцать четыре на семь». Я знаю, что семьи из-за этого распадались, были такие случаи. Есть в нашем деле одержимые люди. Но, в общем-то, у нас кадровый голод. И чтобы получать отдачу, нужно создавать достойные условия для работы.

— А можно исправить отношение обычных, простых русских людей к чиновникам? Чтобы не думали, что все повально берут взятки и как сыр в масле катаются?

— Ну, давайте так — это уже испокон веков у нас. Помните, царь Петр сибирского губернатора повесил в центре Петербурга? Который жил своей жизнью и сказал как-то: «Да что мне царь Петр, я его тут богаче в три раза». Это оттуда идет… А если не углубляться в историю, совсем еще недавно были 90-е годы. Полный развал страны. И там вообще зарплаты не было. А у всех были семьи, всем нужно было как-то выживать. С тех пор особенно укоренилась мысль, что чиновник — это взяточник, он пришел работать ради этого.

— Что сделать, чтобы изменить это отношение?

— Каждый чиновник, наверное, должен решить это для себя сам. Я решил так: работать нужно по-настоящему. А не просто так — на работу приехал к 11, уехал в 3. Все же это видят. Или ходить павлином, фотографироваться везде и ничего не делать. Опыт таких руководителей, увы, хорошо известен. Нужно доказывать, что ты людям полезен. Действиями, делами. Это не на месяц, два, три, год, два — это время долгое. Надо работать, и люди к тебе сами потом изменят свое отношение.

Андрей Синицын.