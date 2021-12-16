Тамбовские хирурги достали из желудка 8-летней девочки сорок магнитных шариков

Девочке потребовалась операция Фото: Тамбовская областная детская клиническая больница

Хирурги Тамбовской областной детской клинической больницы спасли восьмилетнего ребенка, который проглотил больше сорока деталей магнитного конструктора.

- В приемное отделение ТОДКБ поступила девочка, восьми лет с жалобами на боли в животе и рвоту, - рассказывает детский хирург Александр Матыцын. – Маленькой пациентке сделали рентген и обнаружили в желудочно-кишечном тракте инородное тело - цепочку из магнитных шариков. Ребенка срочно госпитализировали. Часть шариков удалось извлечь эндоскопическим путем через гастроскоп, оставшуюся пришлось удалять, выполнив более серьезное оперативное вмешательство. Своевременная операция помогла избежать развития тяжелых воспалительных изменений брюшной полости и развития более грозных осложнений. Девочка была выписана домой уже на 10 сутки.

Рентген показал наличие инородных тел Фото: Тамбовская областная детская клиническая больница

Медики отмечают, что в последнее время игрушки-головоломки, состоящие из магнитных шариков, которые крепко сцеплены между собой и легко принимают нужную форму, стали очень популярны. Чаще всего дети пытаются рассоединить шарики зубами и легко их проглатывают. Детали маленькие, как правило, не достигающие 1 сантиметра в диаметре, они гладкие, и очень легко глотаются. Так же магниты часто принимают за кондитерскую посыпку с выпечки, разноцветные конфеты, так как внешне они - абсолютно идентичны.

Врачи объясняют - любой немагнитный предмет такого размера не вызывает опасений, он просто выйдет естественным путем. Опасность же магнитов состоит в том, что они, оказываясь в разных отделах желудочно-кишечного тракта, притягиваются друг к другу и слипаются через стенки кишечника. И если магниты слиплись, таким образом, то они уже не разъединятся сами. В силу своих свойств они начинают оказывать большое давление на стенки кишки. В результате возникает ее некроз и перфорация, т.е. «дырка», а как следствие - воспаление брюшной полости. Исход в такой ситуации – это экстренная операция с удалением поврежденной кишки. Если время упущено и воспалительный процесс распространился на всю брюшную полость, то избежать инвалидности, и, возможно, повторных хирургических вмешательств, невозможно. Родителям советуют внимательно следить за детьми во время игр с такими конструкторами, а в случае, если ребенок проглотит намагниченную деталь, сразу обращаться к врачам.