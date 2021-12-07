500 миллионов рублей — для тамбовских дворов

Руководитель региона Максим Егоров, посещая города и районы области, обязательно изучает планы по благоустройству парков и скверов.

Комфортная среда — это не только новые лавочки и урны у подъезда. Комфортная среда — это комплексный подход, когда целый микрорайон, поселок, город становятся удобными для проживания. Так считает временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Поэтому в первые месяцы работы он анонсировал крупный проект по благоустройству территорий, который будут реализованы в ближайшее время.

Дворы Тамбовщины

Новый проект «Дворы Тамбовщины» позволит качественно изменить подходы к благоустройству и создать максимально комфортные условия для жизни. Руководитель региона Максим Егоров анонсировал старт нового проекта по благоустройству.

На реализацию программы в следующем году будет направлено около 500 миллионов рублей. Предполагается, что за счет этих средств будут приведены в порядок дворовые площадки с учетом потребностей жителей.

— Перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей. При этом следует продумать и ремонт дорог, которые ведут во дворы, а также о том, чтобы привести в порядок контейнерные площадки. Сейчас они все открытые, а нужно будет их закрыть, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались. Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно. Это напрямую влияет на качество жизни людей, — подчеркнул Максим Егоров.

Максим Егоров поручил начать подготовку к его реализации уже сейчас. Ожидается, что в следующем году будут отремонтированы около 50-60 дворов.

Проект «Дворы Тамбовщины» призван повысить индекс качества городской среды. Индекс является показателем регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По итогам 2020 года городами с благоприятной городской средой стали Котовск, Кирсанов и Мичуринск. По итогам 2021-го в этот перечень должны войти и другие города региона. Лучше всего показатели у Моршанска, Уварово и Тамбова.

Точно в срок

Пока новые проекты благоустройства только обсуждаются, в Тамбовской области завершилась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» текущего года. Обустроено 153 дворовых и 114 общественных территорий.

— Программу текущего года мы выполнили досрочно. Однако успокаиваться рано. Впереди много работы по дальнейшему преображению городских и районных территорий, — подчеркивает глава региона Максим Егоров.

По нацпроекту на благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году направили около 269,5 миллиона рублей. Из них около 264 миллионов рублей — средства федерального бюджета.

По итогам 2021 года сквер «Подсолнух» в Тамбове и зона отдыха в Мучкапском признаны лучшими практиками благоустройства общественных территорий в регионе. Обе территории обустроены с учетом предложений жителей, их конкретных запросов и пожеланий. Проекты-победители направлены в Минстрой России, где создается Федеральный реестр лучших практик формирования комфортной городской среды.

Фото предоставлено управлением информационной политики администрации области