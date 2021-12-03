У вице-мэра Тамбова Юрия Зарапина в кабинете прошли обыски

Юрий Зарапин Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Очередной чиновник Тамбова на прошлой неделе привлёк внимание правоохранительных органов. 2 декабря в кабинете заместителя главы города Тамбова Юрия Зарапина прошёл обыск. Как пояснили в региональном управлении ФСБ России, интерес к Зарапину вызван из-за выявленного факта хищения бюджетных средств при реализации проекта «Безопасные качественные дороги».

В управлении ФСБ выяснили, что в прошлом году руководитель одной коммерческой организации заключил договор с «Дирекцией городских дорог», на тот момент муниципальным учреждением руководил Юрий Зарапин. В период с мая по ноябрь 2020 года директор стройфирмы предоставил заказчику не соответствующие действительности отчётные документы, в которых умышленно завысил объемы и стоимость выполненных работ на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей.

На основании полученных материалов следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области в отношении руководителя дорожной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России, - рассказали в пресс-службе УФСБ России. - Расследование уголовного дела продолжается.

По данным областного управления автодорог и транспорта, в 2020 году на реализацию проекта «безопасные качественные дороги» в областном центре потратили 606,5 миллионов рублей. Они пошли на ремонт 21,4 километра дорог Тамбова. В частности, на эти средства провели работы по улицам Н.Вирты; Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Карла Маркса; Монтажников на участке от Моршанского шоссе до ул. Чичканова; Советской на участке от ул. М.Горького до ул. Красноармейской; Карла Маркса на участке от ул. Пролетарской до ул. Магистральной; Новолагерной на участке от пер. Новорубежный до ул. Новодорожной; ак. Островитянова на участке от пер. Новорубежного до ул. Новолагерной; Лермонтовской на участке от ул. им. Юрия Гагарина до границы города; Тулиновской; Воронежской; Фрунзе; Южной; Студенецкой; 1-й Полковой; Победы; Рылеева; а также в пер. Новорубежном на участке от ул. Промышленной до ул. ак. Островитянова и Рассказовском шоссе от ул. Ст. Разина до Пригородного леса. В общей сложности по нацпроекту в городе привели в порядок 18 участков дорог. На ремонте какой из них произошло хищение, правоохранители не уточняют.

Напомним, Юрий Зарапин покинул должность руководителя «Дирекции городских дорог» в феврале этого года. С поста руководителя муниципального учреждения он ушел на повышение и стал заместителем главы администрации города. Он курирует комитеты архитектуры и градостроительства, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды, а также городского хозяйства.

Совсем недавно ульяновские СМИ называли Юрия Зарапина возможным претендентом на должность заместителя главы города Ульяновска по развитию городской инфраструктуры. Чиновник, который находился на этой должности, стал первым замом мэра, и она оказалась вакантной.

По наблюдению местных журналистов, Зарапин должен был стать уже третьим человеком во власти, приехавшим из Тамбова. Ранее должность вице-губернатора Ульяновской области занял бывший замгубернатора Тамбовщины Игорь Эдель, несколько недель назад вице-губернатором по внутренней политике стал Александр Коробко, который до этого занимал аналогичную должность в нашем регионе.