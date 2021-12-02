«Единая Россия» открыла более 5 тысяч площадок для консультации или помощи

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По информации nashgorod.ru, в первый день декады открылось свыше 5 тысяч площадок, где у граждан появилась возможность получить консультации или помощь.

Отмечается, что председатель ЕР Дмитрий Медведев стал одним из первых, кто рассматривал вопросы от заявителей. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, который необходимо посвятить информированию о реабилитации детей. Медведев, в свою очередь, поддержал такое нововведение. Политик считает, что подобная инициатива даст возможность помочь большому количеству семей.

Как сообщает сайт «Единой России», партия проводит декаду приемов жителей страны. Граждане страны получат возможность обратиться в региональные и местные общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

“Свой 20-й день рождения «Единая Россия» традиционно встретит декадой приемов граждан по личным вопросам. На Тамбовщине во всех 30 общественных приемных партии это время будет посвящено решению проблем жителей. Впервые за два года приемы пройдут в офлайн-режиме с соблюдением всех эпидемиологических мер. Их очень ждали наши жители!

Каждый день приема станет тематическим. Вместе с руководителями профильных управлений партийцы рассмотрят обращения жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, по трудовой и юридической темам. Отдельный день будет посвящен людям старшего поколения. К консультированию и решению проблем жителей Тамбовщины будут привлечены депутаты всех уровней, руководители и специалисты органов государственной власти и местного самоуправления, надзорных органов, общественных организаций.

Как показывает многолетняя практика, партийные приемы граждан имеют огромную отдачу – множество решенных проблем земляков. А потому люди снова идут к нам, верят и доверяют, что очень ценно и дорого для нас!” - прокомментировала Тамара Фролова, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тамбовской области, депутат Государственной думы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»