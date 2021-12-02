«Штукатурка падает детям на головы!»

Школу в Покрово-Марфино построили в 1938 году

Родители учеников Покрово-Марфинского филиала Знаменской школы, расположенной в одноименном селе, опасаются за жизнь и здоровье ребят, которые вынуждены каждый день посещать это учебное учреждение. По словам местных жителей, здание школы на сегодняшний день находится в ужасающем состоянии.

- Зданию более 80 лет, капитального ремонта не было около 30 лет, - рассказывают родители школьников. В 2016 году на первом этаже здания обрушился потолок, его кое-как заделали. Пол на первом этаже сгнили и проваливаются, образовавшиеся дыры закрывает лишь линолеум. Рамы вываливаются, треснувшие стёкла склеены скотчем. Стены рушатся и держатся, похоже, только за счёт обоев.

Только в этом учебном году в школе произошло два ЧП. Сразу после праздника Первого звонка, 1 сентября на первом этаже здания обрушилась часть потолка. Родители школьников уверяют, что детей упавшие куски штукатурки не задели только чудом.

- Как принимали школу к 1 сентября и как подписали акт о том, что здесь всё хорошо? – задаются вопросом жители села Покрово-Марфино.

Совсем недавно, 22 ноября в школе снова обвалилась часть потолка, на этот раз штукатурка отслоилась на втором этаже школы, в одном из учебных кабинетов. К счастью, и в этом происшествии никто не пострадал, но, уверены родители, везти их детям будет, как говориться, до поры до времени. Районные чиновники, кстати, давно обещали построить в Покрово-Марфино новую школу, но до сих пор эти планы так и не реализовали.

- Наши дети учатся в ужасных условиях, штукатурка падает им на головы, нам страшно отпускать их на занятия в школу, - пожаловались родители школьников на неофициальной страничке руководителя региона Максима Егорова.

На жалобы родителей уже отреагировали – ситуацией заинтересовались в СУ СКР по Тамбовской области. Следователи изучили жалобы Покрово-Марфинцев и на основании изложенных в них фактов, усмотрели возможное нарушение - оказание образовательных услуг в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. На прошлой неделе в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области начали процессуальную проверку, по результатам которой примут решение.

Пока следователи разбираются в ситуации с состоянием здания, в местной администрации, наконец, услышали жалобы родителей и решили дальше не рисковать здоровьем ребят. Дети на некоторое время покинут стены учреждения, которое, к слову, было построено в 1938 году, а в годы войны и вовсе использовалось не по назначению, а как зерновой склад.

- В школе проводилось комиссионное обследование, по результатам которого сделан вывод, что потолки необходимо ремонтировать, - говорит начальник отдела образования Знаменского района Пётр Пьянов. – Обрушения действительно были, но не такие, чтобы, как пишут, убить ребенка. Общая площадь двух участков, где они произошли, составляет 4 на 5 метров. Сейчас происходит процесс закрытия школы. Обучение ребят, а их в этом учебном учреждении больше 60, будет проходить на базе местного социокультурного центра, расположенного в этом же селе. Сейчас здесь располагаются ряд учреждений – сельсовет, медпункт и прочие. Стоял вопрос о том, чтобы перевести детей на обучение в филиалы школ, расположенных в других населённых пунктах, но в здании центра удалось изыскать помещения для школьников, практически все они будут учиться в первую смену, и лишь два класса – во вторую. Учебный процесс стартует сразу же после переезда, который займёт всего несколько дней.

По словам Петра Владимировича, параллельно решается вопрос о ремонте здания Покрово-Марфинского филиала. На первоначальном этапе здесь собираются удалить отслаивающуюся штукатурку и посмотреть, в каком состоянии находятся деревянные перекрытия здания. В зависимости от результатов обследования специалисты примут решение, какие виды ремонтных работ нужно провести в здании и составят смету расходов. Если никаких скрытых угроз в здании не обнаружат, ремонт обещают провести достаточно быстро – в течение декабря и новогодних каникул. После чего, как планируется, дети вернутся за парты в старое здание. Финансирование ремонта – ответственность местной администрации.

Кстати, на справедливый вопрос родителей о том, как проходила приемка школы к новому учебному году, в администрации Знаменского района отвечают, что никаких проблем незадолго до его наступления в школе не нашли и здание без каких либо замечаний разрешили эксплуатировать, а оно с приходом учеников почему-то начало рушиться…

Что касается строительства в селе новой школы, оно действительно планировалось и от этой идеи местные власти отказываться не собираются. Попытки войти в программу «Образование», предусматривающую увеличение числа ученических мест пока успехом не увенчались. В местной администрации уверяют, что будут добиваться этого и дальше.