ФСС Тамбовской области: проактивные выплаты по больничным, поддержка пострадавших на производстве, работа в условиях коронавируса

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30 ноября в областном центре состоялся круглый стол с участием специалистов регионального отделения Фонда социального страхования. Спикеры мероприятия рассказали о том, как сейчас, в условиях угрозы коронавируса работает Фонд, какие изменения ждут тамбовчан в порядке выплат по больничным листкам и о мерах поддержки жителей региона, которые пострадали на производстве.

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Проактивный порядок выплат по бюллетеням

Внедрение электронных листков нетрудоспособности в нашей стране началось с июля 2017 года. Постепенно эта практика распространялась и на территории Тамбовской области и на сегодняшний день из 65 государственных и частных медицинских организаций лишь 6 не выдаю больничные в электронном виде. По итогам 11 месяцев этого года порядка 90% бюллетеней выдано именно в цифровом формате, который исключает ошибки, неточности и позволяет своевременно получить полагающиеся выплаты.

- Все стороны, участвующие в процессе оформления, получения, обработки электронного листка нетрудоспособности оценили его удобство, преимущества перед бумажным больничным и выбирают именно цифровой листок, - говорит заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованных граждан Тамбовского регионального отделения ФСС РФ Юлия Патрина. - Но, несмотря на 90%-ный показатель выдачи ЭЛН, уже сейчас его необходимо довести до 100%. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый больничный выдавался в электронном виде.

Дело в том, что с 1 января 2022 года бумажный бюллетень окончательно уйдет в прошлое, оформить его можно будет только в цифровом формате и с этого же момента в ФСС перейдут на так называемый проактивный, то есть беззаявительный порядок выплат по больничным. Если сегодня они начисляются на основании сведений, которые предоставил работодатель, то в 2022 году Фонд будет автоматически направлять сведения страхователям на основании данных в системе ПФР при каждом изменении статуса ЭЛН (открыт, продлен, закрыт, аннулирован). На основании этих данных работодатели будут принимать решение о внесении отметки в табель учета рабочего времени. После закрытия больничного Фонд направит работодателю на проверку предзаполненные сведения для назначения пособия. Если работодатель подтвердит предоставленную информацию, то Фонд социального страхования назначит и выплатит напрямую работнику пособие по временной нетрудоспособности.

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Реабилитация пострадавших на производстве

Больше 20 лет Фонд социального страхования с помощью разных программ поддерживает людей, которые пострадали на работе. Как рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Тамбовского регионального отделения ФСС РФ Александра Вершинина, сейчас в нашем регионе те или иные меры помощи получают 2450 человек. На эти цели в текущем году предусмотрено порядка 245 миллионов рублей. Большая работа ведется по предотвращению несчастных случаев на предприятиях

- Специалисты отделения Фонда непрерывно сопровождают пострадавшего весь период реабилитации, - объясняет Александра Михайловна. – Они находятся в постоянном контакте с человеком, взаимодействуют с работодателем, медорганизациями, участвуют в работе врачебной комиссии, чтобы разработать индивидуальный план восстановления.

Такая помощь позволяет многим из пострадавших на производстве в будущем вернуться к работе. Так, в 2020 году из 28 тамбовчан, получивших тяжелые повреждения, к трудовой деятельности возвратились 25 человек, или 89,3%. В 2021 году из 22 травмированных вернулись к работе 4 человека, 18 еще продолжают лечение.

Электронные сервисы в помощь тамбовчанам

Активно используют в региональном отделении ФСС электронные сервисы, которые дают возможность тамбовчанам, в условиях угрозы коронавирусной инфекции, получать услуги Фонда дистанционно. Для этого разработано специальное приложение «Социальный навигатор», которое оперативно позволяет получить справочную информацию или ответы на возникающие у пользователя вопросы.

- Вся эта информация представлена в доступной форме и достоверна, так как подготовлена экспертами Фонда, - поясняет заместитель главного бухгалтера Лариса Борзых.

«Сегодня мы затронули самые актуальные темы»

Итоги круглого стола подвел управляющий Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Пилипенко.

- Сегодня мы затронули несколько актуальных тем, которые действительно затрагивают большое количество людей, - комментирует Андрей Владимирович. – Например, если мы говорим о временной нетрудоспособности или электронных больничных, это касается практически всех работающих жителей региона. Таких листков мы выдаем более 200 тысяч в год. Что касается несчастных случаев на производствах, за каждым из них стоит здоровье и жизнь сотрудника. И если такое произошло, человек не должен оставаться один на один со своей проблемой. Фонд старается идти в ногу со временем. Ситуация с коронавирусом подтолкнула, в том числе и нас, к более активному переходу на дистанционные формы работы, к развитию электронных сервисов, и в будущем такие формы общения будут только развиваться!