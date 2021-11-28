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Общество28 ноября 2021 5:50

ФСС Тамбовской области: электронные листки нетрудоспособности, страхование от несчастных случаев на производстве, цифровые проекты

Во вторник, 30 ноября, в Тамбове состоится Круглый стол с участием специалистов регионального Фонда социального страхования
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Круглом столе обсудят актуальные для тамбовчан вопросы

На Круглом столе обсудят актуальные для тамбовчан вопросы

Во вторник, 30 ноября, в Тамбове состоится Круглый стол с участием специалистов областного Фонда социального страхования на тему «Электронные листки нетрудоспособности, страхование от несчастных случаев на производстве, цифровые проекты».

Вопросы, которые будут обсуждать на Круглом столе: электронные листки нетрудоспособности: день сегодняшний; электронные листки нетрудоспособности: будущее; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве; финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма; мобильное приложение «Социальный навигатор».

Участники Круглого стола: Управляющий Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Владимирович Пилипенко; заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованных граждан Юлия Владимировна Патрина; начальник отдела страхования профессиональных рисков Александра Михайловна Вершинина; заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Марианна Михайловна Герасимчук; заместитель начальника отдела финансов бухгалтерского учета и отчетности Лариса Александровна Борзых.

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