Руководство ФК «Тамбов» оказалось за решёткой

Павел Худяков

В Тамбове продолжается разбирательство, связанное с деятельностью ныне не существующего ФК «Тамбов». Напомним, в феврале этого года клуб, который испытывал серьёзные финансовые сложности, объявил о своей несостоятельности и обратился в Арбитражный суд с иском о самоликвидации. 30 мая ФК «Тамбов» официально объявил о прекращении своего существованиия. По итогам своего последнего сезона команда оказалась на последнем месте в турнирной таблице.

21 октября этого года в Арбитражном суде области заслушали отчёт временного управляющего, который рассказал, что финансовое положение клуба – неудовлетворительное, его кредиторская задолженность (с постоянным появлением новых претендентов на выплату долга) увеличивается, имущество, которое есть у «Тамбова», расплатиться по долгам не поможет. Поэтому восстановление платёжеспособности клуба нереально. В итоге ФК «Тамбов» признали банкротом и назначили конкурсного управляющего, отчёт которого планируют заслушать в апреле следующего года.

Пока продолжался процесс банкротства у полицейских возникли претензии к работе руководства клуба. В сентябре задержали и арестовали бывшего гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову, которая работала в нём с 2018 по 2020 годы. Женщину подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Якобы она, используя различные схемы, выводила из клуба деньги, выделенные на его содержание. Экс-руководитель находится под стражей, на прошлой неделе Ленинский районный суд во второй раз продлил её арест, за решёткой женщина останется как минимум до 26 января. Еще раньше

Ранее гендиректор Ольга Коновалова попала под следствие за невыплату зарплат на сумму около 150 миллионов рублей.

24 ноября стало известно о задержании в Москве бывшего спортивного директора клуба Павла Худякова. Этот пост он занимал с 2013 года. При Худякове «Тамбов» в 2019 году перешёл из ФНЛ в РПЛ, чему поначалу несказанно радовались наши болельщики. Правда радость эта продолжалась ровно до того момента, пока не стало известно, что игры клуба будут проводиться только на выезде из-за отсутствия подходящего для уровня Премьер-лиги стадиона. То есть с выходом в высший дивизион тамбовчане остались без команды.

После развала клуба, в мае этого года, он стал работать заместителем директора по спортивным вопросам в ФК «Кубань», который играет в ФНЛ. Худяков ставил перед собой цель вывести команду в Премьер-лигу. Однако, спустя несколько месяцев работы Павел Худяков ушёл с этой должности. Как рассказали в пресс-службе ФК «Кубань», контракт расторгли с 5 октября по обоюдному согласию сторон.

После задержания силовики этапировали экс-руководителя клуба в Тамбов. 26 ноября в Ленинском районном суде ему избирали меру пресечения. Суд в этом вопросе учёл сторону следователей, которые опасались, что оставшись на свободе, Павел Худяков сможет оказывать давление на свидетелей и просили оставить его в заключении. На сегодняшний день его подозревают в совершении сразу нескольких мошенничеств, три из них по ч. 4 ст. 159 и одно – по ч. 3 этой же статьи.

- Ленинский районный суд Тамбова избрал меру пресечения в виде содержания Павла Борисовича Худякова под стражей по 23 января 2022 года включительно, - рассказали в Ленинском районном суде.

Расследование уголовных дел в отношении руководителей ФК «Тамбов» продолжается.

Татьяна Чернышева

КСТАТИ

Область вступила в дело о банкротстве ФК «Тамбов»

Администрация Тамбовской области, как и планировала, заявила свои права и вступила в процесс о банкротстве ФК «Тамбов». Такое решение приняли после проведения проверки специалистами Контрольно-счетной палаты региона. Они выяснили, что клуб нарушил порядок получения и расходования грантов, выделяемых из бюджета области. Информацию о нарушениях предоставили управлению физкультуры и спорта региона, которое потребовало вернуть гендиректора Ольгу Коновалову чуть больше 11,5 миллионов рублей. На это представление от руководства клуба пришёл отказ, аргументированный тем, что они находятся в процессе банкротства и такие вопросы могут решаться только в судебном порядке. На сегодняшний день управление включено в список многочисленных кредиторов ФК «Тамбов».

Управление по физкультуре и спорту намерено вступить в дело о банкротстве ФК «Тамбов». Такое решение принято после финансовой проверки региональной контрольно-счётной палаты, которая выясняла, как клуб потратил гранты, выделенные из бюджета области в 2019-2020 годах. Специалисты выяснили, что в ФК «Тамбов» нарушили порядок получения и расходования грантов, общая сумма нарушений – почти 11 миллионов 642 тысячи рублей. После подведения результатов проверки гендиректору клуба Ольге Коноваловой направили представление, в котором предложили вернуть эту сумму. В ФК «Тамбов» на это требование ответили, что они находятся в процедуре банкротства и вопрос о возврате денег, которые регион дал клубу в качестве субсидии, может решаться только в судебном порядке.

По данным Арбитражного суда Тамбовской области в реестр требований кредиторов включена сумма в 377 миллионов рублей.