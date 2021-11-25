Дольщикам из Тамбовского района заплатят компенсации за неполученное жилье

Строительство многоэтажки закончилось, практически не начавшись

В регионе заканчивается история с проблемным долгостроем, расположенном в посёлке Строитель Тамбовского района. Возведение 10-этажки, состоящей из нескольких корпусов, началось летом 2012 года. Но дальше фундамента не продвинулось. Да и наличие этого самого фундамента, очень напоминающего обычный котлован, пришлось доказывать специалистам Фонда по защите прав обманутых дольщиков. По условиям его работы, возмещение дольщикам, дома которых строить даже не начали, не полагается.

Спустя несколько лет застройщика – ООО фирму «Юкон» признали банкротом. Её генерального директора в 2015 году осудили на 7,6 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия и суда он присвоил порядка 320 миллионов рублей дольщиков. Отправившись на отсидку Гордеев оставил после себя четыре недостроя в разной степени готовности. Ситуацию по трём из них уже удалось решить, последним осенью этого года сдали дом на ул. Московской, 30а. Что касается дольщиков посёлка Строитель, им сначала обещали достроить квартиры, потом планировали передать жилье от других застройщиков, но ни один из этих планов в жизнь так и не воплотили. В итоге региональные власти стали добиваться выделения средств на решение проблемы из бюджета Фонда по защите прав дольщиков на условиях софинансирования со стороны областной казны. Но для этого нужно было выполнить ряд условий, в том числе передать Фонду земельные участки, на которых планировалось строительство. Представитель «Юкона» в июне этого года обратился в администрацию Тамбовского района с заявлением, чтобы получить участки, но получил отказ. Оценив действия чиновников, прокуратура пришла к выводу, что отказ был неправомерен, и выдала администрации предписание устранить нарушение закона. 14 июля передача участков состоялась. Дольщикам пообещали, что после этого примут решение о выплате за неполученные квартиры и до конца сентября ее предоставят, потом сроки сместились на ноябрь. Теперь точно известно, что начнётся их перечисление после 1 декабря.

- Наблюдательный совет ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» принял решение об удовлетворении требований дольщиков по ул. Строительная, 27 в п. Строитель Тамбовского района и предоставит им возмещения, - рассказали в управлении государственного строительного надзора области.

Специалисты Фонда посчитали, что на достройку многоэтажек практически с нуля потребуется 227 миллионов рублей, а на выплаты 115 пострадавшим дольщикам – 196 миллионов. Поэтому компенсация оказалась выгоднее.

Как пояснили дольщикам, средства будет перечислять банк Дом.РФ, представительства которого в нашем регионе нет. Для того, чтобы принять от дольщиков документы, 1 декабря в регион приедут представители и Фонда, и кредитной организации. Ознакомиться со списком того, что потребуется для встречи, можно на официальном сайте федерального Фонда. Информацию также возможно получить в управлении Госстройнадзора по телефону «горячей линии» 79-24-72.