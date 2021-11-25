В Тамбове объявили общественные обсуждения изменений в Генплан

Обсуждение документа стартует 26 ноября Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Региональное управление градостроительства и архитектуры объявило о старте обсуждения изменений в генеральный план областного центра. Оно начнется 26 ноября и продолжится до 22 декабря. Несколько недель назад документ внесли на согласование в Тамбовскую городскую Думу и тогда стали известны изменения, которые планируют включить в новый Генплан.

Напомним, наиболее обсуждаемыми из них стал снос ДК «Юбилейный», собственник которого собирается построить на его месте многоэтажку. Сокращается рекреационная зона в Пригородном лесу. Речь идёт о земельном участке на ул. Маршала Малиновского, 12. Аналогичное решение – сокращение «зелёной» зоны с переводом её в территорию общественно-деловой застройки, намечено на ул. Киквидзе,69. В процессе проверки проекта, которую проводили специалисты правового отдела Гордумы, в нём нашли массу технических ошибок (несоответствие адресов некоторых зданий) и неточностей в части определения охранных зон памятников истории, расположенных в городе.

Кстати, судьбой ДК «Юбилейный», после разразившихся в соцсетях баталий относительно судьбы здания, заинтересовались областные власти. 24 ноября руководитель области Максим Егоров встретился и проблемного здания с инициативной группой горожан, которые хотят отстоять ДК. По мнению тамбовчан, если здание, в котором есть спортивный и два концертных зала, привести в порядок, его можно использовать по назначению для жителей центральной части областного центра. Врио губернатора сказал, что здания и объекты, ценные для горожан терять нельзя и заверил, что решения будут приниматься с учётом мнения жителей. Активисты, в свою очередь, предложили вместе с представителями областных властей и собственником проработать варианты дальнейшего использования ДК.

Что касается изменений в Генплан в целом, городские власти, которые должны его согласовать или отклонить, пока взяла таймаут. Обсуждение этого вопроса решили отложить до 14 декабря для того, чтобы собрать вопросы и замечания, которые сейчас поступают от общественников и экспертов, обсудить их в мэрии и тогда уже вынести проект на обсуждение в думу.

Ещё до того, как об этом решении города стало известно, в управлении градостроительства и архитектуры объявили о начале общественных обсуждений новшеств, которые собираются внести в Генплан. Оповещение разместили на сайте ведомства 19 ноября.

С 26 ноября в вестибюле управления на улице Ленинградской, 1а начнет работать экспозиция, с которой могут ознакомиться все желающие. Работать она будет до 22 декабря, в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов (с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут здесь обеденный перерыв).

- Предложения и замечания к проекту могут вносить зарегистрированные на территории города жители или те, кто имеет здесь участки либо недвижимость, - рассказали в управлении градостроительства и архитектуры области. – Для этого им необходимо будет сообщить ФИО и данные о прописке. Владельцы недвижимости предоставляют правоустанавливающие документы на собственность. Юрлица – наименование организации, регистрационный номер, место нахождения и адрес с приложением документов, подтверждающих эти сведения.

Прошедшие идентификацию участники общественных обсуждений могут вносить свои замечания несколькими способами: через портал Госуслуг, обратившись лично или с письмом к председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки и иным вопросам градостроительной деятельности на Тамбова Александру Филатову (ул. Ленинградская, д.1а) или на электронную почту: post@archit.tambov.gov.ru; горожане также могут оставить запись в специальном журнале учета посетителей экспозиции проекта.