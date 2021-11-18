Услуга «Дети онлайн», двойной трафик и другие специальные предложения для тамбовчан

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В режиме онлайн прошла пресс-конференция Tele2, на которой руководители регионального филиала озвучили результаты деятельности компании в Тамбовской области за первое полугодие 2021 года. Оператор удивил журналистов и блогеров необычной статистикой: с помощью технологии big data Tele2 был составлен рейтинг самых активных пользователей мобильных услуг по знакам зодиака.

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Выяснилось, что наибольшее количество интернет-трафика в регионе расходовали Овны. На втором месте рейтинга расположились Близнецы, а на третьем – Стрельцы. Также в Tele2 составили топ самых разговорчивых абонентов, которые чаще всего пользуются голосовыми услугами. Овны также заняли здесь первую позицию, за ними идут Тельцы, а на третьей строчке мобильного гороскопа – Близнецы.

В настоящее время 57% тамбовских клиентов оператора – женщины и 43% – мужчины. Самая многочисленная возрастная категория – от 21 года до 35 лет, она составляет больше трети от общего числа новых абонентов. Что касается потребления интернет-трафика, то наиболее активные пользователи 4G – это жители Тамбова, Мичуринска и Рассказова.

Директор тамбовского филиала Tele2 Олег Пасынков отметил, что в 2021 году спрос на цифровые сервисы продолжает расти. За первое полугодие количество активных data-юзеров в регионе увеличилось на 17%, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 28%.

Эта тенденция подтверждает популярность пакетных тарифов со сбалансированным наполнением. Так, при подключении к сети Tele2 тарифный план «Мой онлайн» выбирают 40% абонентов, а еще более 20% пользователей отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн+». Популярность среди тамбовчан набирает и кинотариф «Везде онлайн», который был запущен в конце прошлого года. В него включена подписка на сервис Wink, благодаря которой пользователям доступны свыше 20 000 фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов.

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Учитывая потребности аудитории и действуя по «другим правилам», Tele2 предложила новым клиентам не просто разовое удвоение количества гигабайтов, а возможность получать двойной объем интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом за неизменную плату. Предложение доступно при подключении до 31 декабря.

Кроме того, для самых юных клиентов Tele2 подготовила услугу «Дети онлайн», которая защитит ребенка от нежелательных подписок и откроет доступ к образовательному контенту, мультфильмам и детским фильмам от сервиса Wink. Также специально для детей оператор запустил образовательно-развлекательный портал kids.tele2.ru, где доступны курсы видеоуроков школьной программы, развивающие игры, олимпиадные задания, аудиосказки и песни.

Помимо этого, Tele2 продолжает активно развивать уникальные партнерские проекты, которые обеспечивают клиентам комфорт в повседневной жизни и предоставляют больше возможностей в разных сферах.

— Мы всегда стараемся выходить за рамки телеком-рынка. Так, в программе лояльности «Больше» абоненты Tele2 получают подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги от федеральных и локальных партнеров компании. Например, тамбовчане могут порадовать себя и своих близких в сети Mybox. При заказе от 1000 рублей клиенты Tele2 получат сет L-Box в подарок, — отметил директор тамбовского филиала Tele2 Олег Пасынков.

Сейчас услуги оператора доступны в любом удобном канале. На территории области функционируют 22 монобрендовых салона и 4 модуля, где клиенты могут не только подключиться к Tele2, но и воспользоваться услугами неоператорского сервиса. Также в регионе работают более 1100 точек продаж, которые расположены в магазинах, почтовых отделениях и офисах-партнерах. Заказать SIM-карту можно и в интернет-магазине Tele2.

Однако самой важной задачей, стоящей перед компанией, по-прежнему является развитие сети и расширение территории покрытия, чтобы обеспечить как можно больше жителей региона качественным высокоскоростным интернетом.

Как сообщил технический директор тамбовского филиала Tele2 Владимир Рогов, за первое полугодие этого года оператор усилил сеть новыми объектами связи в Бондарском, Гавриловском, Кирсановском, Мордовском, Моршанском, Никифоровском, Первомайском, Староюрьевском, Уметском районах, а также в Тамбове. Помимо этого, мобильный интернет 4G стал доступен жителям сел Кривополянье, Максимовка, Ольшанка, Боголобовка, Крутовское, Спасское, Марусино и деревни Натальевка.

Всего с начала года число базовых станций LTE в Тамбовской области выросло на 20%, а для увеличения пропускной способности техническая служба Tele2 дополнительно провела работы по расширению частотного диапазона до 15 МГц. Помимо прочего, покрытие было улучшено вдоль автомобильной трассы Тамбов-Пенза и железнодорожных путей в районе станции «Сабурово».

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Ксения АЛЕКСАНДРОВИЧ