На Тамбовщине введут штрафы за купание пьяными и в запрещённых местах

Тамбовчане пренебрегают запретами, за которые нет наказания

В Тамбовской области планируют ввести штрафы за нарушение требований безопасности на воде. В частности, разработчики законопроекта, внесенного на прошлой неделе в региональное заксобрание, предлагают наказывать людей, которые купаются пьяными или отдыхают на неофициальных пляжах. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, именно по этим причинам чаще всего и происходят трагедии на воде. Были, конечно, совсем вопиющие случаи: так, в начале июля в Мичуринском районе погиб мужчина, который катался на ватрушке, прицепленной к моторной лодке. В результате неудачного маневра, тюбинг на большой скорости понесло к берегу, и он врезался в дерево. Пассажир этого «плавсредства» погиб. Что касается гибели детей, а таких ЧП в области произошло 2, в этих случаях спасатели винят беспечных взрослых, которые не углядели за ребятней. Например, 4 июня 28-летняя женщина, приехав к приятельнице на дачу, расположенную в Моршанске, оставила 2-летнего сынишку играть во дворе с собакой, женщины ушли в дом. Спустя некоторое время они отправились искать малыша и обнаружили его обувь возле реки. Позже тело ребенка достали со дна водолазы. 25 июня трагедия произошла в Никифоровском районе. Здесь утонул 7-летний мальчик, который пришел на речку с бабушкой и другими родственниками. На некоторое время взрослые потеряли ребёнка из виду, а когда самостоятельные поиски не дали результат, сообщили о его исчезновении в полицию. На следующий день его нашли в водоёме.

Подсчитано, что в теплом сезоне 2021 года на водоёмах области спасли 12 человек, утонули 50, 48 из них – взрослые, и среди них гораздо больше мужчин, чем женщин. Всего в области в прошедшем теплом сезоне функционировали 83 пляжа, это на 8 зон отдыха больше, чем в прошлом году. На официальных пляжах дежурили спасатели, а вода постоянно исследовалась санитарными врачами и в случае её несоответствия нормам безопасности, пользоваться пляжами на какое-то время запрещали.

- 2021-й и по погодным условиям оказался очень похож на лето 2010 года, что, как и тогда привело к массовому посещению людьми водоёмов, - констатируют в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

До сих пор ни в федеральном, ни областном законодательстве не была предусмотрена ответственность за купание в нарушения, из-за которых чаще всего происходят трагедии. Есть правила охраны жизни людей на водных объектах, которые предъявляют требования к оборудованию и содержанию пляжей, предусматривают проведение рейдов сотрудниками ГУ МЧС России по региону, чтобы выявлять и пресекать нарушения, однако конкретных мер воздействия прописано не было. А учитывая, что контролировать спасателям приходилось огромные территории и даже в случае выявления нарушителей, предъявить им ничего не могли, вся эта работа оказывалась малоэффективной.

- Из-за этого назрела необходимость установить на областном уровне административную ответственности для граждан, должностных и юридических лиц за нарушения правил, - говорится в проекте документа.

Разработчики закона ссылаются на опыт других регионов – Архангельской, Мурманской, Тульской, Оренбургской и Пензенской областей, где такие штрафы уже применяются. Там воспользовались нормой федерального законодательства, которая дает регионам право устанавливать административную ответственность за нарушение местных законов.

Если нововведение одобрят депутаты областной Думы, в следующем теплом сезоне тамбовчан ждёт наказание за купание в местах, где делать этого нельзя (там где установлены соответствующие таблички и аншлаги) а также в состоянии опьянения, а чиновников привлекут к ответственности если они «забудут» разместить информацию о запрете входить в воду в запрещённых местах.

Штрафы за каждое из этих нарушений предлагают установить разные: за купание пьяным тамбовчанам будет грозить от 1,5 до 2 тысяч рублей, за отдых под запрещающей табличкой – от 1 до 2 тысяч рублей. Ответственные за размещение таких табличек должностные лица могут расстаться с суммой от 5 до 10 тысяч рублей, штраф для юрлиц, как предполагается, составит уже от 20 до 30 тысяч рублей.

В законопроекте прописан также перечень тех, кто получит право составлять административные протоколы по новой статье закона Тамбовской области. Привлекать нарушителей к ответственности смогут главы городов, районов и сельсоветов, их заместители, а отслеживать ситуацию с наличием запрещающих табличек у водоёмов собираются поручить управлению региональной безопасности.