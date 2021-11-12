В Тамбовской области определились со списком территорий, которые благоустроят в следующем году

Общественные пространства для благоустройства жители выбирали сами

В Тамбовской области подготовили список дворов и общественных пространств, которые ждет ремонт в 2022 году, такие работы проведут в городах и сельсоветах региона. В Тамбове это будут территории, за которые жители голосовали ещё весной этого года. Тогда горожанам предложили восемь проектов благоустройства, из которых в итоге выбрали три. Это территории по ул. Мичуринской, 197а, 210, возле магазина «Огонек»; сквер им. Н.Х. Рыбакова, напротив ТЦ «Детский мир» и территория по ул. Киквидзе, 73 у детского сада «Дюймовочка».

Известно, что на сквер в районе д. 73, 73 «В» и 75 «Б» на ул. Киквидзе потратят 25 миллионов 36 тысяч рублей. В нем обустроят дорожки, светодиодное освещение, покрытие из резиновой крошки в районе детской и спортплощадок. На площадке для детей установят карусель, городок и канатную конструкцию . На преображение сквера Рыбакова потратят почти 6, 4 миллиона рублей. Здесь появятся скамейки с урнами в стиле винтаж, освещение в таком же стиле и детский городок. На ремонт зоны отдыха по ул. Мичуринская потребуется почти 11 миллионов рублей. Тут оборудуют новое освещение, дорожки, высадят деревья, установят лавки и урны. На ремонт трёх общественных пространств потратят больше 42,5 миллиона рублей.

В Котовске, согласно постановлению обладминистрации, преображение ждёт городской парк культуры. В Кирсанове отремонтируют территорию на пересечении улиц Советской и Красноармейской. В Мичуринске благоустроят парк на ул. Учхоз «Роща». В Моршанске работы проведут в горсаду, сквере на улице 7-й городок, сделают освещение на Октябрьской площади. В Рассказово работы также запланированы в местном горсаду и на набережной реки Дунайчик. В Уварово благоустроят пруд, расположенный во 2-м микрорайоне. В общей сложности по программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году собираются обустроить 104 общественных пространства, большинство из которых расположены в сельской местности. Работы в глубинке предполагаются самые разные – от обустройства пешеходных дорожек и освещения, до ремонта территорий у памятников и на кладбищах.

Из 100 дворовых территорий, которые собираются привести в порядок в следующем году, 19 расположены в областном центре. Для того, чтобы добиться ремонта жители подавали заявки в мэрию и участвовали в отборе, который проводила общественная комиссия. В итоге в областном центре утвердили для благоустройства придомовых пространств расположенных на ул. Рязанская, 16; Лермонтовской, 24;Николая Вирты, 82/28 — бульваре Энтузиастов, 28; Астраханской, 166; Астраханской 184, 186, 188, 192; Астраханской ¼,; Астраханской, д. 175 к.14, к.15., Набережной, 8, 10; Железнодорожной, 12; Дмитрия Карбышева, 10 и 3; Весенней, 7; Мичуринской, 149а; Андреевской, 76, Пионерской, 20; Островитянова, 24, Чичканова, 55; переулке Совхозном, 4 и на проезде Энергетиков 2/4. На благоустройство городских дворов в следующем году направят 48,3 миллиона рублей. В других городах и сельсоветах области отремонтируют ещё 81 двор.

Кстати, программа следующего года обещает быть скромнее, чем в текущем и предыдущем году. Например, в 2020-м на программные деньги отремонтировали 185 дворов и 116 общественных пространств, на работы тогда выделили и потратили почти 285 миллионов рублей.

В текущем году в Тамбовской области собираются отремонтировать 153 двора и 114 общественных пространств. Бюджет в этом случае составляет почти 270 миллионов рублей. Работы по реконструкции еще продолжаются. На сегодняшний день их завершили больше чем на 95 процентов. По состоянию на 1 ноября в регионе отремонтировали 149 дворов из 153 и 106 общественных пространств из 114. Полностью закончить ремонт должны к 1 декабря. Бюджет следующего года реализации программы предполагается в сумме 297 миллионов рублей. Из них из федерального бюджета ожидается 291 миллион, из областного выделят около 6 миллионов, местные бюджеты софинансируют проекты на 300 тысяч рублей.