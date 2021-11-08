Месяц действий главы региона

Фото предоставлено управлением информационной политики администрации области

Восстановлено регулярное авиасообщение с Москвой, получены дополнительные средства из федерального бюджета, запущена стимулирующая программа набора врачей в поликлиники области, начали решаться проблемы с дольщиками.

Меньше слов — больше дела. Это негласный девиз работы временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Месяц назад президент России Владимир Путин назначил Максима Егорова руководить регионом. За этот месяц новый глава, технократ, успел решить ряд важных для Тамбовской области задач и отметиться реальными действиями по знаковым проблемам региона.

Курс на эффективность

Именно личная эффективность — ключевой критерий для сотрудников, которые хотят войти в команду нового главы региона. Оценивая по делам каждого, Максим Егоров сразу же приступил к формированию команды из профессионалов.

Привыкший к действию, он ездит по городам и районам области, чтобы лично оценить ситуацию и узнать существующие проблемы.

Перерытый город, вовремя не отремонтированные дороги, невысокая готовность к зиме, мягко скажем, удивили врио главы региону Егорова. Он успел показать жесткость и принципиальность в решении этих вопросов — все системы жизнеобеспечения должны работать как часы. Поэтому руководитель региона дал понять: недобросовестные подрядчики, которые срывами сроки или выполняют свою работу некачественно- попадут в черный список и больше не смогут работать в регионе.

Деньги будут

Любым действиям нужна надежная подушка безопасности — финансовая составляющая. По солидным финансовым вливаниям Тамбовская область соскучилась. С приходом в регион нового губернатора с обширными связями в Москве и Правительстве стало понятно: деньги будут.

Это он удивительно, ведь до приезда Он уже провел рабочие встречи с двумя федеральными министрами — добился выделения денег для региона.

По согласованию с Минфином России, бюджет области на 2022 год увеличен почти на 3 миллиарда рублей. Из федерального бюджета дополнительно выделили 112 миллионов рублей на поддержку производителей сахара и масла. Кроме того, заработала новая стимулирующая программа набора врачей в поликлиники области. Предусмотрены выплаты в 1 миллион рублей.

Все впереди

Конечно, сразу всех проблем за месяц не решить. Например, в одночасье невозможно достроить здание филармонии, завершить реконструкцию стадиона «Спартак», решить вопрос с постоянными порывами коллектора на улице Гастелло в Тамбове. Но ведь и Москва, как известно, не сразу строилась. Поэтому тамбовчане верят: все впереди. Как поверили в это дольщики дома 77Б по улице Киквидзе, чей вопрос с приходом нового главы уже сдвинулся с «мертвой» точки.

Встречаясь с жителями региона, Максим Егоров подчеркивает: его главной задачей является повышение качества жизни тамбовчан.

— Все мы вместе сделаем так, чтобы из Тамбовской области не хотелось уезжать! — говорит Максим Егоров.

Светлана Мерцалова