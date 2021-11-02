Усадьба Ивановка прекрасна во все времена года

Истоки вдохновенья

Ивановка занимает знаковое место в истории русской культуры. Именно здесь создавал свои шедевры Сергей Рахманинов, признаваясь: «Здесь все спокойно и тихо... И не могу тебе сказать, до чего тут хорошо себя чувствую!..И на этом месте и кругом мне все знакомо, симпатично; внутри меня я чувствую покой, который не давался мне последние месяцы. Был бы очень счастлив, если б удалось здесь пожить подольше...»

Усадьба была полностью уничтожена в период гражданской войны. Ее возрождение началось в поздние советские годы и продолжается до сих пор. Большую помощь оказывают меценаты, деятели искусства. Постепенно здесь собрали внушительную коллекцию экспонатов, связанных как с жизнью Сергея Рахманинова, так и свидетельства истории его времени.

Сегодня усадьба является важнейшим центром изучения и популяризации творческого наследия композитора. Здесь почитают за честь выступать исполнители классической музыки мирового масштаба, в числе которых Михаил Плетнев и Николай Луганский.

В усадьбе постоянно проходят праздники, на которые съезжаются гости из соседних регионов и зарубежья. В музее всегда готовы провести увлекательные экскурсии о жизни и творчестве Сергея Рахманинова. А красивый парк манит прогуляться по аллеям независимо от времени года.

Очаровался здешними красотами и руководитель региона Максим Егоров. Он познакомился с уникальной экспозицией и обсудил вопросы дальнейшего благоустройства усадьбы. Уже совсем скоро она станет одним из центров, где пройдут торжества в честь 150-летия со дня рождения великого русского композитора.

«Указ президента России Владимира Владимировича Путина о праздновании 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова в 2023 году – хороший стимул для дальнейшего развития музея-заповедника. Преобразования уже заметны. Стоит задача воссоздать Ивановку такой, какой она была в конце XIX века, и одновременно создать современную инфраструктуру для туризма. Впереди еще большая работа. И мы приложим все усилия, чтобы на высоком уровне встретить гостей и провести юбилейные мероприятия на земле, которая вдохновляла Сергей Рахманинова. Важно, чтобы Ивановка достойно представила нашу область на международной арене», - заверил Максим Егоров.

Руководитель региона Максим Егоров познакомился с уникальной экспозицией музея-заповедника «Ивановка»

Ивановка «уходит» в XIX век

Главная задача - воссоздать усадьбу такой, какой она была при жизни Сергея Рахманинова, куда впервые он приехал в 1890 году. Подготовлен макет-проект усадьбы. Уже удалось восстановить одну из построек – китайскую беседку. В ней разместили редкие фотографии музыканта, его родных и друзей.

Вокруг строится современная инфраструктура для туристов. Концертная площадка, гостиница, кафе. Закуплено звуковое и световое оборудование для летней сцены. Ведутся работы по благоустройству территории.

В Ивановке ожидают на готовящиеся торжества туристов не только со всех уголков России, но и из-за рубежа.

По мнению руководителя региона Максима Егорова, имя Рахманинова – один из главных тамбовских брендов, поэтому важнейшая задача региональной власти обеспечить развитие Ивановки в качестве главного туристического и культурного центра на долгие годы.

Татьяна Юрьева

Фото предоставлены управлением информационной политики администрации области