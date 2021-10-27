На Тамбовщине в пожаре погиб годовалый ребенок

Дом из-за пожара выгорел полностью Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 27 октября загорелся жилой дом, расположенный в поселке Лесохимучасток Мичуринского района Тамбовской области, в котором проживала многодетная семья. В момент трагедии в доме находились трое маленьких детей, двое из которых успели выбежать на улицу. При тушении пожара спасатели обнаружили тело еще одного ребенка - мальчика, которому исполнился 1 год и 2 месяца. Родителей детей в момент возгорания дома не было.

Трое малышей остались дома одни

По словам местных жителей, всего в семье воспитывается 6 детей, на момент пожара в доме находился малыш и его братья 4 и 5 лет. Старшие дети ночевали у бабушки, и дома в момент ЧП их не было. 44-летний отец детей утром ушел на заработки, а 34-летняя мать отлучилась в магазин, оставив детей одних. Когда малыши поняли, что их дом горит, они выбежали на улицу и рассказали о случившемся бабушке, проживающей неподалеку. Женщина бросилась на помощь младшему внуку. Она зашла в полыхающий дом, защищаясь от пламени одеялом, но найти в густом дыму малыша не смогла.

Бабушка погибшего малыша, бросилась за внуком в огонь, но найти его не смогла

В местном сельсовете семью как маргинальную не характеризуют. Тем не менее, известно, что семья состояла на учете как неблагополучная, но в 2020 году с контроля ее сняли.

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

В ходе предварительного следствия будут устанавливать причины гибели ребенка. Сейчас сотрудники МЧС, следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела взяли на контроль в прокуратруе. Здесь также проводят проверку, по результатам которой к ответсвенности могут привлечь специалистов учреждений системы профилактики, обязанных отслеживать ситуацию в семьях.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Дом в результате пожара выгорел полностью.