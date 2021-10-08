Медики разных специальностей рассказали о том, как тамбовчане переносятк ковид

Врачи рассказали, почему тамбовчанам необходимо привиться от коронавируса Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области ежедневно растет число новых случаев заболевания коронавирусом. В разы увеличилось количество вызовов врачей. В лечебных учреждениях разворачивают дополнительные койки для лечения тяжело заболевших. В этой связи специалисты говорят о необходимости ускорить темпы вакцинации, поскольку прививка сегодня является наиболее действенным средством профилактики ковида.

- Прежде всего, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование. И, конечно, вакцинация, - говорит заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Татьяна Вяльцева. - Пока ничего нового, что могло бы предотвратить развитие инфекции, к сожалению, не придумано.

Главный инфекционист Тамбовской области Олег Иволгин обратил внимание на то, что среди тяжело заболевших, у которых поражено более 50 процентов легких, практически нет привитых людей.

- Многие из тяжело заболевших относятся к группам риска, которым говорили, что надо прививаться, но почему-то у них были какие-то опасения тяжелых последствий прививки. Уверяю, что перенести коронавирусную инфекцию гораздо тяжелее, чем два-три дня температуру. Тем более, никто не знает, какие последствия будут и как надолго они остаются. Например, фиброз может в легких формироваться, особенно у тех, кого поражения легких 50 и более процентов, - уверяет Олег Иволгин.

Анестезиолог-реаниматолог Михаил Харитонов оказывает помощь заболевшим в ковидном центре, развернутом на базе Тамбовской областной больницы. Он признается, что новая волна коронавируса отличается тяжестью как протекания болезни, так и ее последствий. При этом привитые в реанимацию практически не попадают.

- Да, заболеть могут и привитые. У нас есть случаи заболевания привитых, мы это наблюдаем, мы это отслеживаем, - делится Михаил Харитонов. - В нашем ковидном центре где-то было 15 случаев заболевания пациентов, но до реанимации из них дошел только один – тяжелейший больной, который находится на диализе, с тяжелейшим сахарным диабетом, тяжелейший гипертоник. За почти 40 лет своей работы в реанимации такой ужасной картины смерти пациентов я не видел. Массовая прививка позволит сохранить людей.

По его словам, в группе риска люди, перенесшие инфаркты, страдающие хронической обструктивной болезнью лёгких, почечной недостаточностью Им необходимо делать прививку в первую очередь, потому что последствия заболевания для них могут быть самыми печальными.

В группе риска и пациенты с новообразованиями, утверждает главный врач Тамбовского областного онкологического диспансера Владимир Милованов. Им также необходимо сделать прививку против коронавируса. Исключение – проведение агрессивной химиотерапии, операция, либо лучевая терапия. В случае сомнений пациенту с онкологией необходимо обратиться к лечащему врачу.

- Онкологические больные, даже заболевшие и выздоровевшие, это все равно особенные пациенты – у них ослабленный либо просто нездоровый иммунитет. Они более подвержены всевозможным заболеваниям, в том числе риску заражения коронавирусу. Поэтому у этих больных особые показания к вакцинации. Своевременная вакцинация крайне важна, потому что наличие инфекции отдаляет начало лечения заболевания. Эта инфекция ослабляет организм, не позволяет провести в дальнейшем даже лечение полном объеме. Течение болезни у больных со злокачественными новообразованиями также гораздо тяжелее проходит, включая наличие большого количества летальных исходов, - сказал Владимир Милованов.

Эндокринолог Ольга Алексеева также давно работает в красной зоне. Она отмечает, что тяжело переносят заболевание коронавирусом и пациенты с сахарным диабетом.

- Огромное количество пациентов с сахарным диабетом в нашей области. Никаких противопоказаний для таких пациентов нет. Также переносят прививку удовлетворительно, никаких запредельных реакций для организма нет. При этом непривитые часто заболевают повторно. Это говорит о том, что группа уязвима в плане иммунодефицита и поэтому заболеть ковидом они могут и в третий раз, - рассказала заведующая эндокринологическим отделением Тамбовской областной больницы Ольга Алексеева. - Чтобы перенести заболевание без тяжелых последствий, конечно, нужно привиться. Есть заболевшие коронавирусом через какое-то время после прививки и среди пациентов с сахарным диабетом. По статистике, они переносят заболевание более легко и им в большинстве случаев стационарное лечение даже не требуется.

В Тамбовской области вакцинации подлежит почти 670 тысяч человек. В настоящее время полностью вакцинированы (1 и 2 этап) более 348 тысяч человек. Среди них – 128 тысяч человек в возрасте старше 65 лет.

- Люди старшего возраста – это одна из самых уязвимых групп, - отмечает главный гериатр Тамбовской области Светлана Чернышова. - Именно на их долю приходиться самое большое количество смертей в результате коронавируса. Эти люди должны прививаться в обязательном порядке. По опыту скажу, что практически все пожилые люди переносят прививку хорошо. Среди лиц, которые прививались, есть пациенты, которые заболевали повторно. У них, как правило, либо бессимптомное течение, либо легкое течение заболевания, которое не предполагает госпитализацию, даже среди пациентов старше 90 лет.

В настоящее время жителям Тамбовской области доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.