Экс-губернатор Тамбовщины Александр Никитин: «Оставляю регион на подъеме»

Александр Никитин сожалеет, что не смог реализовать все планы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

4 октября стало известно о том, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин, переизбранный на второй срок всего год назад, решил оставить свою должность и досрочно уйти в отставку. Прощаясь с тамбовчанами, экс-руководитель региона, объяснил свое решение.

- Представляю, насколько неожиданными явились для вас известия оставить должность, да ещё именно в такой момент, когда Тамбовская область находится на подъёме, занимая по целому ряду важнейших социально-экономических показателей высокие рейтинговые позиции или даже входя в тройки и пятёрки - особенно в агропромышленном комплексе - ведущих регионов России! Но именно достижение значимых результатов дало мне моральное право обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном прекращении полномочий главы администрации Тамбовской области с получением в дальнейшем уже вашего согласия, вашего одобрения на новое служение Отчизне и родному краю, - сказал в своей прощальной речи Александр Никитин.

Экс-губернатор заверил, что «всегда и везде делал всё возможное, а порой и невозможное в интересах родной для меня Тамбовщины, где я родился, рос, получал образование, проходил чисто человеческое и служебное становление». А недоброжелатели со стороны, по мнению Александра Никитина, могут упрекнуть его в чем в угодно, но только не в чёрствости и равнодушии к людям. В качестве своих заслуг бывший руководитель региона обратился к цифрам.

- Посмотрите на официальную статистику по росту жилья, на наши показатели в науке, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, индустрии, в целом по экономике, а также в культуре, социальной сфере, чтобы убедиться, какими семимильными шагами продвинулись мы за эти годы вперёд, сколько всего и вся было сделано именно для населения нашей области, причём - от мала до велика, с учётом интересов и пожилых людей, дорогих наших ветеранов, и подрастающего поколения, - сказал Александр Валерьевич. - А за приведенной статистикой, конечно же, стоят живые люди, для которых мы и старались, работая на результат и помня, что в одиночку идут быстрее, а вместе - надёжнее и дальше! Хотя, отчётливо понимаю, что сделано ещё далеко не всё из запланированного нами, и горько сожалею, что не все планы доведены до конца. Но добровольно оставляя нынешнюю должность, переходя на возможно новое место работы, я всё равно оставляю здесь свою душу и своё сердце!

На какое новое место работы уходит экс-глава Тамбовщины, он не пояснил. По некоторым данным Александр Никитин может занять пост сенатора в Совете Федерации.