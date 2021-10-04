«Нет никаких гарантий, что тебя не «уйдут»: что ждет Тамбовскую область после отставки губернатора Александра Никитина

Фото: с сайта Думы Тамбовской области.

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, говорится в указе на сайте Кремля. Чиновник подал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен замглавы федерального Минстроя Максим Егоров. Этот политический ход был весьма неожиданным для Тамбовщины, учитывая, что никаких предпосылок для ухода политика не намечалось. «Комсомолка» собрала мнения экспертов о том, что ждет регион после отставки губернатора.

«Явных причин для отставки не было»

– Самое интересное, в июне 2020 года президент Владимир Путин встречался с Александром Никитиным и поддержал его намерение выдвинуться на второй срок. Выборы прошли 13 сентября прошлого года. Никитин был избран губернатором с результатом 79,3 % голосов. Никаких внешних причин для его отставки, на мой взгляд, не было. Социально-экономическое развитие Тамбовской области нормальное. Что касается политического управления - регион имеет славу черноземного «электорального султаната», где «Единая Россия» выступала чрезвычайно успешно, а результаты голосования по одобрению поправок в Конституцию и вовсе выглядели почти «чеченскими". На прошедших выборах в Госдуму РФ область дала прекрасные результаты. Говорят, что у Никитина были плохие отношения с администрацией Президента. Судя по многочисленным «наездам» на него некоторых влиятельных ТГ-каналов и информресурсов, против него работал мощная группа интересов. Некоторые говорят, что данной «группой», собственно, и являлась АП (или ее часть), с которой тамбовский начальник так и не нашел общего языка. Вполне вероятно, что это и могло стать причиной его отставки, – считает политолог Владимир Слатинов.

При этом эксперт отмечает, что Никитин без дела не останется. Волне возможно, что ему найдется место в Совете Федерации РФ. Что же касается нового врио главы администрации Тамбовской области, то Максим Егоров, по словам политолога, типичный представитель новой волны губернаторов.

– Он «варяг», молодой технократ. По тем биографическим данным, которые мы видим, он представитель Кремля, выпускник «школы губернаторов». Это типаж глав регионов, который сейчас в тренде. Что можно сказать в общем, смотря на эту ситуацию? Судьба губернаторов в России такова, что даже если человек чуть более года назад получил президентское одобрение, нет никаких гарантий, что тебя не «уйдут», – пояснил Владимир Слатинов.

«Будет менять команду»

– Безусловно, это похоже на то, что его «ушли». Александр Никитин стал знаковой фигурой для Тамбовской области – молодой и местный. Явных причин на то, чтобы отправить его в отставку, было немного. Пожалуй, только ситуация на прошлогодних выборах в Гордуму города Тамбова. «Единую Россию» обошла партия «Родина». Но это прошлогодний кейс, и Никитин решил проблему – он предложил Максима Косенкова в мэры. При этом свои выборы в 2020 году

Никитин провел с блеском. Поэтому предпосылок, что он должен уйти с поста главы региона, не было. Возможно, что у администрации Президента РФ появились вопросы и к развитию Тамбовщины в целом, и к отдельным фигурам в руководстве области, в частности. Не исключено, что это связано и с борьбой некоего круга влияния, но сама по себе эта борьбы должна быть подкреплена какой-либо негативной информацией, – рассказал политолог Владимир Инютин.

При этом, по мнению Владимира Валентиновича, отставка Никитина – важное событие для региона. На смену ему пришел Максим Егоров, который является специалистом высокого уровня в области комфортной среды, что очень важно для Центрального Черноземья

Он уверен, что Егоров проявит себя как самостоятельный политический игрок и Тамбовскую область ждут сюрпризы.

– Как показала практика на примере Белгородской области, когда пришел врио губернатора «варяг» Вячеслав Гладков, сначала говорили, что он сохранит команду. На практике оказалось все наоборот. Сейчас мы видим серьезную замену заместителей главы Белгородчины, и политика, которую он ведет, абсолютно отличается от той, которую вел Евгений Савченко. Егоров, на мой взгляд, также в скором времени будет менять команду, – заключил Владимир Инютин.