Биография Александра Никитина, экс-губернатора Тамбовской области

Александр Никитин

4 октября стало известно об уходе со своего поста губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Напомним, теперь уже бывший руководитель Тамбовщины родился 26 апреля 1976 года в Мичуринске. В 1998 году он с отличием закончил Мичуринский государственный аграрный университет (МичГАУ) по специальности «Финансы и кредит».

В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук в государственном научном учреждении (ГНУ) «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова» в Москве. В 2008 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук в том же институте.

В 2000 году Александр Никитин стал консультантом по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития РФ. В 2003-2004 гг. занимал должность начальника управления страхования сельскохозяйственных рисков открытого страхового акционерного общества «Россия». С 2004 по 2009 гг. был проректором по экономике и инновациям МичГАУ. С 2009 по 2011 гг. возглавил этот же вуз.

В 2010 году Александра Никитина избрали депутатом, председателем комиссии по бюджету и экономике Мичуринского городского Совета депутатов четвертого созыва. А уже в в марте 2011 года он, став депутатом Тамбовской областной Думы по Мичуринскому одномандатному избирательному округу №7 избирается председателем Тамбовской областной Думы пятого созыва. С июня 2011 года - секретарь Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

После ухода со своего поста предыдущего губернатора Олега Бетина, 25 мая 2015 года Указом Президента России Никитин назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. 13 сентября этого же года он побеждает на выборах и становится полноправным руководителем региона. 21 сентября переизбрался на новый срок.

Александр Валерьевич женат, воспитывает двух сыновей и дочь.