Губернатор Тамбовской области Александр Никитин ушел в отставку

Александр Никитин обратился к Президенту с заявлением о досрочном сложении полномочий Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Вечером 4 октября стало известно о том, что глава администрации Тамбовской области Александр Никитин ушёл со своей должности. Напомним, пост губернатора он занимал с 2015 года, после того, как получил большинство голосов на выборах, в 2020 году он переизбирался вновь и опять выиграл. С Александром Никитиным тамбовчане связывали завершение реконструкции филармонии, которую не могут достроить уже много лет, при нём же футбольная команда "Тамбов" вышла в высший дивизион, но для домашних игр требовалась реконструкция стадиона, которую тоже планировали провести. Эти обещания не были выполнены. Губернатор активно вовлекал подчиненных в социальную сеть "Фэйсбук" и требовал общения с жителями области.

4 октября на официальном сайте Президента России появился подписанный руководителем страны указ «О досрочном прекращении полномочий главы администрации Тамбовской области». Как следует из документа, Александр Никитин сам обратился с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий. Президент это заявление удовлетворил и назначил временного главу региона.

- Постановляю назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области, - говорится в документе. - Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О преемнике Никитина известно, что он родился в Нижнем Новгороде, окончил Волжскую государственной академии водного транспорта, карьеру начал в отделе экономики, промышленности и планирования местной администрации. На должность руководителя Тамбовщины 44-летний Максим Егоров уходит с поста заместителя главы Минстроя, который занял в декабре 2018 года, с декабря 2019 года он также был главным государственным жилищным инспектором страны.

Максим Егоров будет руководить областью до выборов нового губернатора

- Я считаю, что готов возглавить регион, - поделился Максим Егоров в интервью федеральным СМИ. - Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках нацпроектов – это жилье, городская среда и нацпроект «Экология». Регион понятен, задачи понятны, готов исполнять любые поставленные задачи.

В администрации Тамбовской области внезапный уход губернатора со своего поста не комментируют.

- Это решение губернатора, - говорят в пресс-службе обладминистрации. – Информации о том, как дальше он планирует строить свою карьеру, у нас нет.