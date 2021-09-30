К онкологу — без очереди

Врач узи-диагностики центра амбулаторной онкологической помощи третьей городской больницы Тамбова

Онкологическая служба Тамбовской области расширяет возможности для оказания помощи пациентам с новообразованиями. Успех в борьбе с раком во многом зависит от того, насколько своевременно начато лечение. Для того, чтобы люди могли максимально быстро попасть на прием к врачу, пройти обследование и начать необходимое лечение, в регионе открыты шесть центров амбулаторной онкологической помощи.

Один из центров расположился в третьей городской клинической больнице Тамбова. Он обслуживает территорию, на которой проживает почти 150 тысяч человек. Она включает значительную часть Октябрьского района Тамбова и еще семь районов области. Здесь ведут прием онколога, а также врачи-эндоскописты, УЗИ-диагностики, психолог и терапевт.

Центр располагает необходимым оборудованием для лабораторных исследований, а при необходимости пациентов направят на компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Результаты обследований внимательно изучат специалисты областного онкологического диспансера, после чего они подтвердят диагноз и определят тактику лечения.

Главный онколог Тамбовской области Андрей Иванников посещает центр амбулаторной онкологической помощи в третьей городской больнице Тамбова

«Онкологическая помощь оказывалась всегда, но только раньше этим занимался один врач-онколог, к которому к тому же была большая очередь. Теперь эта проблема решена. Все можно получить в одном месте Основное лечение, которое будем оказывать – это химиотерапия. У нас имеется для этого необходимое оборудование, сотрудники прошли подготовку и уже принимают пациентов», - рассказала заместитель главного врача ГКБ №3 Тамбова Валентина Рылева.

Главный онколог Тамбовской области Андрей Иванников высоко оценил уровень организации работы центра.

«Прием ведут профессиональные врачи, подготовлена хорошая лечебно-диагностическая база. Функционал такого центра – раннее и своевременное выявление онкологических заболеваний, обеспечение взаимосвязи между первичным звеном здравоохранения и областным онкодиспансером, проведение химиотерапевтического лечения пациентов, диспансерное наблюдение. Этот центр, заработав на полную мощность, принесет большую пользу, обеспечив более быструю диагностику онкологических заболеваний и повысив доступность для наших пациентов современной и высокоэффективной помощи», - подчеркнул Андрей Иванников.

Годом ранее аналогичные центры были открыты в Мичуринске, Моршанске и Уварово. В сентябре этого года они начали работу в Тамбове на базе больницы имени Архиепископа Луки, пятой поликлиники и третьей городской клинической больницы. Открытие центров стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение», одним из главных направлений которого является борьба с онкологическими заболеваниями.

Коридор центра амбулаторной онкологической помощи третьей городской больницы Тамбова

Наряду с открытием центров происходит и техническое переоснащение онкологической службы Тамбовской области. Новейшее медицинское оборудование поставлено в областной онкодиспансер. Это позволило внедрить новые виды высокотехнологической медицинской помощи, проводить более эффективное химиотерапевтическое лечение, оперативно получать консультации специалистов ведущих федеральных клиник в сложных случаях.

В результате в Тамбовской области удалось увеличить пятилетнюю выживаемость больных с новообразованиями, а также снизить одногодичную летальность, которые являются основными критериями эффективности работы онкологической службы. Причем данные показатели лучше среднероссийских значений. Тамбовские медики уверены в дальнейшем развитии онкологической службы, а это значит, что у них появится еще больше возможностей для оказания помощи людям.

Иван Чернов.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально-значимых проектов Тамбовской области.