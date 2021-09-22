В Тамбовской области подвели итоги выборов

На выборы пришли больше 58 % избирателей области

С 17 по 19 сентября в Тамбовской области прошли сразу несколько избирательных кампаний. В эти дни жители региона выбирали депутатов Госдумы, областного заксобрания, в Тамбове проходили довыборы в шестом и восьмом округам, а в муниципалитетах региона голосовали за кандидатов на пост руководителей сельсоветов и депутатов органов местного самоуправления.

В Госдуму прошли Журавлёв и Поляков

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходили в нашем регионе в двух одномандатных округах – 177 и 178.

В 177 округе большинство избирателей проголосовали за председателя партии «Родина» Алексея Журавлёва. Его выбрали 52,26% избирателей или 126 733 человека. Представитель регионального отделения КПРФ Андрей Жидков получил 17,08% (41 432), справедливоросс Павел Плотников - 6,97% (16 905), ЛДПР-овец Олег Морозов - 6,03% (14 617), Никита Пересыпкин от «Новых людей» - 4,06% (9 846), представитель партии пенсионеров Денис Маршавин - 2,79% (6 771), «яблоковец» Владимир Жилкин - 2,23% (5 405), Ирина Свиридова от партии «Зеленая альтернатива» - 2,16% (5 229), представитель «Гражданской платформы» Юлия Удалова — 1,75% (4 244), Павел Ханжинов от Российской партии свободы и справедливости — 1,2% (2 900).

В 178 округе победителем стал единоросс, действующий депутат Госдумы Александр Поляков. За него проголосовали 54,58% избирателей или 127 591 человек. На втором месте оказался представитель коммунистов Артём Александров. Его результат – 20,2% или 47 226 голосов Следующей по популярности у голосующих оказалась представительница «Справедливой России – За правду» Елена Бадак, получившая поддержку 8,7% избирателей или 20 330 человек. За ЛДПР-овца Дениса Дубовицкого проголосовали 6,32% или 14 774 человека, Илья Воротников от «Новых людей» - 4,18% (9 767 человек), представитель «Партии Роста» Юрий Анциферов — 2,68% (6 264).

Что касается результатов голосования за списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, то здесь лидером стала «Единая Россия» — 56,92% голосов, за ней следует КПРФ — 14,99%, «Родина» — 10,36%, ЛДПР — 4,87%, «Справедливая Россия — Патриоты - За правду» — 4,72%, «Новые люди» — 2,45%, «Партия пенсионеров» — 1,36%, «Коммунисты России» — 0,73%, «Яблоко» — 0,5%, «Партия свободы и справедливости» — 0,47%, «Зелёные» — 0,4%, «Зелёная альтернатива» — 0,36%, «Партия Роста» — 0,25% и «Гражданская платформа» — 0,1%.

Большинство в облдуме получили единороссы

Второй по значимости кампанией в дни голосования стали выборы депутатов Тамбовской областной Думы седьмого созыва. Напомним, в региональном заксобрании 50 депутатов, 25 из которых избираются по единому избирательному округу, а еще 25 - по одномандатным избирательным округам. По данным областного избиркома, во всех одномандатных округах победу одержали представители партии «Единая Россия». В едином избирательном округе получился такой список избранных депутатов:

От «Единой России»

1. Александр Никитин

2. Тамара Фролова

3. Олег Ямщиков

4. Юрий Плужников

5. Сергей Нелюбов

6. Константин Августюков

7. Александр Куприянов

8. Евгений Лапочкин

9. Сергей Хаустов

10. Александр Быков

11. Галина Шеманаева

12. Константин Горлов

13. Алексей Поздняков

14. Алексей Колмаков

15. Олег Крохин

16. Нина Косачева

17. Алексей Банников

От КПРФ

18. Андрей Жидков

19. Александр Жалнин

20. Антон Веселовский

От партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

21. Павел Плотников

От «Родины»

22. Любовь Шанина

23. Сергей Мягких

24. Роман Мачихин

От ЛДПР

25. Владимир Жириновский

Естественно, Владимира Жириновского в тамбовском региональном заксобрании мы не увидим, потому что, по сложившейся практике, он откажется от своего места в облдуме в пользу другого кандидата от партии. Вряд ли уйдет со своего поста и руководитель региона Александр Никитин, возглавивший список кандидатов-единороссов.

Что касается голосования за списки кандидатов в депутаты облдумы, лидером здесь оказалась «Единая Россия» с 57,91% голосов (276 045), на втором месте КПРФ – 15,63% (74 496), далее идёт «Родина» - 12,68% (60 446), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 6,59% (31 411) и ЛДПР, получившая 5,27% голосов (25 140).

- Таким образом в Тамбовской областной Думе седьмого созыва от «Единой России» будут представлены 42 депутата, от «КПРФ» – 3 депутата, от «Родины» – 3 депутата, от «ЛДПР» – 1 депутат и от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 1 депутат.

С таким решением о расстановке сил сразу не согласились коммунисты, которые уверены, что им недодали один мандат. Свою правоту они намерены отстаивать в судебном порядке.

- Мы считаем, что на основании данных голосования у КПРФ должно быть не три, а четыре депутатских мандата. Одно место оказалось в копилке «ЕР», - говорит представитель коммунистов Артём Александров. - Пять лет назад избирком уже «ошибался», тогда наш мандат отдали «ЕР», правда, потом вернули, сославшись на ошибку из-за усталости. С такой постановкой вопроса мириться я не собираюсь, поэтому пусть суд посчитает, как правильно.

Гордума стала больше на одного родинца и единоросса

По результатам дополнительных выборов, которые прошли в 6 и 8 округах, новыми депутатами Тамбовской городской Думы стали президент Ассоциации правовой помощи Ольга Плотникова и журналист, многодетная мама Оксана Осетрова. Ольга Васильевна является представителем партии «Единая Россия», Оксана Осетрова шла на выборы от «Родины».

На дополнительных выборах в представительные органы власти (в Кирсановском районе и Никифоровском районе) из 18 мандатов 16 оказались у единороссов, и два у самовыдвиженцев. Что касается голосования за глав муниципальных образований, то из 14 постов 13, по итогам выборов, заняли представители «Единой России» и 1 пост - самовыдвиженец.

Фото облизбиркома