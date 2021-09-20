В Тамбовской области после столкновения микроавтобуса и легковой машины погибли три человека и девять получили травмы

Обстоятельства аварии уточняются

20 сентября в 5 часов на 505-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» на территории Сампурского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля «Хонда Аккорд» и микроавтобуса «Хендай Старекс». Обе машины зарегистрированы на территории республики Калмыкия и проезжали транзитом через Тамбовскую область. «Хонда Аккорд», в которой находилось четыре человека, двигалась из Москвы в Элисту, а микроавтобус в противоположном направлении. В результате столкновения два пассажира, сидящих сзади в легковом автомобиле «Хонда Аккорд» (мужчина и женщина) – погибли на месте аварии, третий пассажир скончался в машине скорой медицинской помощи, когда его везли в больницу. Данные погибших сейчас уточняются.

В ДТП погибли три человека

Травмы различной степени тяжести получили девять человек из обеих машин. Людей госпитализировали в лечебные учреждения Тамбова.

- На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, МЧС, скорая медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД организовали движение в районе места аварии, федеральная трасса не перекрывалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Устанавливается причина совершения дорожно-транспортного происшествия.