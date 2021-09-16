Майский и Первомайский стали Тамбовом

Строящаяся дорога проходила по территории города и района Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

16 сентября в Облдуме рассмотрели инициативу властей столицы региона, которые предложили присоединить к городу населённые пункты Донского сельсовета Тамбовского района. Прорабатывать этот вопрос начали ещё в феврале текущего года. Сначала к областному центру собирались прикрепить большую территорию, включающую деревню Красненькая и посёлок Первомайский.

У такого решения есть несколько аргументов. Дело в том, что сейчас Тамбов испытывает большой дефицит свободных земель, на которых можно было бы организовать строительство.

- Город активно развивается в северной части, где ведется жилищное строительство многоэтажными и частными жилыми домами. Остро стоит проблема с обеспечением детей местами в образовательных учреждениях и территориальной доступностью школ в соответствии с градостроительными нормативами, - говорится в документах, внесенных Гордумой в областное заксобрание. - На территории Донского сельсовета Тамбовского района в поселке Первомайский есть земельные участки, которые позволят обеспечить строительство школ и создать необходимое количество мест для получения образования детьми, проживающими в северной части города.

Кроме того, на пограничной территории, фактически на землях Тамбова и Тамбовского района одновременно располагаются новые детсады - «Винни-Пух» и «Акварелька». Проще было бы включить их в состав города, чтобы не делить зоны ответственности между разными муниципалитетами.

Есть ещё одна нестыковка. Сейчас на территории Донского сельсовета продолжается строительство дороги, которая должна стать главной транспортной артерией города Тамбова - участка дороги по улице Советской от бульвара Энтузиастов до улицы Запрудной. Здесь организуют кольцевую развязку, которая позволит разгрузить бульвар Энтузиастов и улицу Рылеева. Улицы Запрудная и Агапкина, соединяющиеся со строящейся частью улицы Советской, располагаются и в Тамбове и в районе. А для того, чтобы впоследствии пустить по ней городские автобусы, нужно, чтобы улицы Советская, Запрудная и Агапкина были включены в границы только одного муниципального образования.

Проблемы возникали у жителей микрорайона Майский, где участки выдавали льготникам, в том числе, многодетным семьям. В водоканале людям отказывали в подключении к городским сетям холодного водоснабжения и канализации, потому что территория Тамбовского района не является их зоной обслуживания.

Жители Майского как раз очень поддерживали присоединение к городу, в надежде решить этот вопрос. Но оказались в меньшинстве, так как их микрорайон является частью деревни Красненькой. Но жители деревни в целом высказались против объединения с городом, опасаясь, что лишатся в этом случае льгот, положенных им как сельским обитателям. А это более низкая плата за коммуналку, бюджетная стоимость полисов ОСАГО, возможность взять ипотеку по более низкой ставке.

Тогда городские власти предложили присоединить к Тамбову посёлок Первомайский и Майский, который входил в состав деревни Красненькая, применив другую схему.

- В соответствии с принятым решением Майский присоединяется к посёлку Первомайский и таким образом они вместе входят в состав городского округа как населенный пункт посёлок Первомайский, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. – Получается, что муниципальное образование будет состоять из двух населенных пунктов - Тамбова и посёлка Первомайский.

После присоединения у посёлка Первомайский сохранится статус сельского населенного пункта и льготы для его жителей. В состав областного центра он будет включен как «сельский населенный пункт в качестве подчинённой территории городу». Весь процесс объединения предполагается завершить уже в начале 2022 года. Депутаты Тамбовской областной Думы приняли предложенный законопроект об изменении границ города сразу в двух чтениях.

В ТЕМУ

Красненский карьер присоединили к городу

В начале сентября в Тамбове приняли ещё одно решение о расширении границ областного центра. Этот вопрос, менее масштабный, нежели присоединение населённых пунктов, обсуждался на местном уровне – в Совете народных депутатов Донского сельсовета и Гордуме. Оба органа поддержали предложение вывести из состава сельсовета Красненский карьер и включить его, вместе с гаражно-строительными кооперативами, расположенными на прибрежной территории в границы Тамбова. Напомним, именно в Красненском карьере в ближайшее время планируют начать строительство нового водовода стоимостью около 90 миллионов рублей. Трубу намереваются проложить по дну водоёма и использовать её будут для нужд жителей северной части города. Чтобы соблюсти все формальности, карьер приняли в границы города.