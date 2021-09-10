Исследование ВЦИОМ показало запрос на обновление в большой политике

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Страна нуждается в переменах, новых реформах, даже если эти перемены связаны с риском утраты стабильности, или страна нуждается в стабильности, это важнее, чем реформы и связанные с ними перемены? С каким из утверждений вы согласны в большей степени?

По этой теме Всероссийский центр изучения общественного мнения провел телефонный опрос среди совершеннолетних россиян. По данным за август 2021 года, 48% респондентов выступают за «стабильность», но уже 41% наших сограждан требуют «перемен». Такой настрой может напрямую отразиться на результатах выборов в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

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К каким результатам такое желание может привести?

Молодые политические силы могут серьезно побороться за места в парламенте с фракциями-тяжеловесами, давно представленными в Госдуме. Так, ВЦИОМ представил прогноз голосования за непарламентские партии. «Новые люди», согласно ему, перешагнут необходимый барьер в 5%. Российская партия пенсионеров за справедливость» набрала чуть меньше - 4,9%, «Яблоко» - 3,3%, «Коммунисты России» - 1,4%, Российская экологическая партия «Зеленые» - 1,3%.

Интересно обратить внимание на динамику рейтинга непарламентских партий. Особенно среди активных граждан, то есть тех, кто либо точно пойдет голосовать, либо скорее всего отправится на избирательный участок, если не случится чего-то непредвиденного.

По опубликованным данным, с июня по сентябрь почти в три раза - с 1,5% до 4,2% - вырос рейтинг «Новых людей». Уровень поддержки «Российской партии пенсионеров за справедливость» к сентябрю немного выше - 4,5%. Но в данном случае наблюдается отрицательная динамика: еще в июне эта политическая сила набрала бы 5,5%. Находящаяся в тройке по популярности среди непарламентских партий фракция «Яблоко» показывает за лето стабильный результат в 2,3%, хотя в лучшее время, в июле, она достигала и 3,9%.

Одним из лидеров по уровню поддержки «Новых людей», судя по данным ВЦИОМ, стала соседняя Воронежская область. Если отталкиваться от мнения жителей этого региона, которые точно придут на выборы или скорее всего это сделают, то партия наберет здесь 6,3% голосов. Особенно высок уровень поддержки непосредственно в Воронеже - 8,3%.

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Как проходило исследование?

Методология исследования ВЦИОМ, как следует из размещенной на официальном сайте презентации, - телефонный опрос населения Российской Федерации от 18 лет и старше. Исследование выполнено по заказу политической партии «Новые люди» и оплачено ею.

В ходе общероссийского опроса выборка включала 1600 респондентов. А сбор данных проходил 7 - 8 июня, 13 - 19 июля и 6 сентября 2021 года.

Во время региональных опросов выборка составляла 400 до 600 человек в каждом регионе. И данные социологи собирали 1 - 6 сентября и 13 - 19 августа.

Выборка была извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

В результате для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.