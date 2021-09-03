В Тамбове хотят в 10 раз увеличить штрафы на нарушение Правил благоустройства

Для некоторых правила вовсе не обязательны к исполнению Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове планируют поднять штрафы за нарушение Правил благоустройства. Новую редакцию этого документа в областном центре приняли в марте этого года, а до этого момента правила не менялись больше 10 лет. В них появилось много нового. Для понимания вопроса о том, кто должен заниматься уборкой прилегающих к домам территорий в правилах прописали порядок их закрепления, появилась база, позволяющая демонтировать незаконные ларьки и тонары, убирать с улиц брошенные автомобили, бороться с уродующими облик зданиями рекламными баннерами и вывесками.

Новые Правила определяют, какие работы по благоустройству должны проводить в парках, на пляжах, спортивных площадках, на территориях, где ведется строительство или прокладка коммуникаций. Регламентировано даже число урн, которые должны быть установлены в городе. Согласно Правилам, они должны быть на площадях, улицах, вокзалах, рынках, пляжах, стадионах, у школ, больниц и поликлиник, в парках, скверах, садах, зонах отдыха и других людных местах, а также у подъездов многоквартирных домов, на остановках и у входов в магазины.

- Расстояние между урнами устанавливается в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров - на малолюдных, - говорится в документе. - На остановках городского пассажирского транспорта - в количестве не менее 2-х.

В Тамбове ведется работа по соблюдению новых Правил: с улиц убирают несанкционированные конструкции, особое внимание уделяют расклейщикам объявлений, которые портят городские столбы, остановки и фасады зданий. Есть факты привлечения к ответственности таких нарушителей.

По словам председателя контрольного комитета администрации Тамбова Вячеслава Баранова, за 6 месяцев этого года сотрудники комиссии рассмотрели 859 дел и приняли 827 решений о назначении наказания. Общая сумма штрафов по ним составила 270 тысяч рублей. Большая часть протоколов - это 443 документа - была составлена за нарушение Правил благоустройства. Учитывая это, в мэрии решили рассмотреть возможность увеличить число чиновников, которые имеют право составлять административные протоколы, а также скорректировать меры ответственности за административные нарушения на законодательном уровне.

- По некоторым позициям штрафы абсолютно не соответствуют духу времени, и, мы видим, они не работают, - говорит временно исполняющий полномочия главы Тамбова Максим Косенков.

Сейчас ответственность за нарушение Правил благоустройства, как для столицы региона, так и для других муниципалитетов, прописана в ст. 8 Закона Тамбовской области. Она гласит, что за несоблюдение норм, установленных властями на той или иной территории, на первый раз физлицам грозит штраф от 500 до 2500 рублей, должностным - от 3000 до 10000 рублей, юридическим - от 10000 до 100000 рублей. В случае повторного нарушения, допущенного в течение года, санкции ужесточаются. Обычный человек заплатит от 3000 до 5000 рублей, должностное лицо - от 10000 до 20000 рублей, юридические - от 150000 до 200000 тысяч рублей.

В администрации города хотят понять, что приводит к нарушению Правил благоустройства города – плохая работа по контролю за их выполнением и выявлением или ничтожно малые суммы штрафов, которые никого не пугают. Решили, что последний момент нужно и можно исправлять.

- Администрация города Тамбова выходит в городскую Думу с инициативой об увеличении штрафных санкций в 10 раз, - говорит председатель контрольного комитета администрации города Тамбова Вячеслав Баранов. - Такой проект мы подготовили, в ближайшее время он поступит на рассмотрение.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, так как наказание за нарушение Правил благоустройства регламентируется областным законодательством, сначала вопрос увеличения штрафов рассмотрят на местном уровне. Если депутаты согласятся с предложением мэрии, Гордума выступит с законодательной инициативой, которую направят в региональное заксобрание. Последнее слово останется за депутатами облдумы.