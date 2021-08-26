Жители Тамбова смогут не переплачивать за коммунальные услуги

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Зимой этого года, в разгар отопительного сезона, активисты партии «Новые люди» при помощи тепловизора определили энегоэффективность некоторых многоквартирных домов областного центра. Во время этого обследования выяснилось, за отопление жители переплачивают примерно 25%, а тепло, за которое люди выкладывают немалые суммы, уходит из домов на улицу

- Чтобы снизить плату за тепло, необходим новый подход к тарифообразованию, который ещё весной предложила партия «Новые люди». В некоторых регионах его уже опробовали, например, наши соседи в Липецкой области. Благодаря рекомендациям активистов партии жители в этом регионе добились снижения стоимости коммунальных услуг на четверть, - говорит руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин.

Сэкономить удалось за счет внедрения автоматизированного теплового пункта (АТП) в доме на улице Катукова. С его появлением суммы в зимних платежках снизились на 1,5-2 тысячи рублей. Специальные датчики регулируют температуру теплоносителя, ориентируясь на погодные условия – повышают в холода и снижают при оттепели. Это позволяет избежать «перетопов» и лишних затрат. Этот опыт Новые люди предлагают распространить на всю страну. Для Тамбовщины этот вопрос особенно актуален, ведь наша область в 2021 году вошла в топ-регионов с наиболее высоким ростом цен на услугу отопления. Эти данные отражены в распоряжении правительства РФ, которым устанавливаются региональные средние индексы изменения платы за коммунальные услуги.

- Рост тарифов ЖКХ необходимо остановить и возможности для этого есть, - отмечает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин. - Мы предлагаем целый комплекс мер по снижению коммунальных услуг: кредитование под платежи на капитальный ремонт, введение дифференцированного налога на жилье в зависимости от класса энергоэффективности, а также стандартизацию проектов в энергосервисе.