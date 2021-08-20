В Тамбове на смену «Огоньку» придёт «Пятёрочка»

Тамбовчане обеспокоены закрытием "Огоньков"

В Тамбовской области закрывается местная сеть продуктовых магазинов под брэндом «Огонек» и «Эконом», которая работала в регионе ещё с 2003 года. Данные о ликвидации этих магазинов появилась в начале лета.

- По информации собственника бизнеса в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и снижающейся рентабельностью деятельности было принято решение о закрытии магазинов «Эконом» и «Огонек», - пояснили в мэрии Тамбова.

Сначала прогнозировалось, что закрытие произойдет с 1 июля, но пока ещё торговые точки продолжают работать. Впрочем, сейчас стало точно известно, что их ликвидации не избежать. На минувшей неделе крупная федеральная сеть X5 Group объявила о том, что торговая сеть «Пятёрочка» договорилась с компанией «Огонёк» об открытии 32 магазинов в помещениях, занимаемых местными сетями сетями в Тамбове, Моршанске, Мичуринске, Котовск, а также посёлках Инжавино, Мордово, Сатинка и Знаменка. Общая торговая площадь, которую передают в пользование федералов составит около 15 тыс. кв. м. Первые магазины в помещениях, которые занимали «Огоньки» обещают открыть осенью этого года. При этом сейчас в нашем регионе уже работают почти 160 магазинов торговой сети «Пятёрочка».

Тамбовчане, которые давно знакомы с ассортиментом обеих сетей, мягко говоря, опасаются грядущих перемен.

- Пропадёт неплохая кулинария, овощи местных производителей, хлеб с наших заводов и прочее, - высказывается тамбовчанин Александр Попов на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина. - Требую внести основным пунктом в договор с федеральными сетевиками оставить без изменения ассортимент, кулинарию и количество товаров, которые были до ликвидации «Экономов» и «Огоньков» и особый упор сделать на наши, тамбовские товары.

В администрации Тамбова объясняют, что настаивать на определённом ассортименте магазина власти не имеют никаких прав: такие вопросы находятся исключительно в ведении предпринимателей или торговой сети.

- При открытии подобных магазинов процедура согласования ассортимента и определения поставщиков с муниципальными органами власти не проводится, - говорят в мэрии города. - При этом крупные торговые сети, размещенные в различных регионах России, имеют сформировавшуюся систему логистики, подчиненную корпоративным требованиям. Заключая договор поставки, требуют строгое соблюдение графиков, объемов и гарантированное качество товара. Поэтому в крупные сети местным производителям с малым объемом продукции попасть действительно сложно.

Местных производителей продукции, которым нет входа в крупные федеральные магазины, в Тамбовской области теперь решили поддерживать повсеместной организацией ярмарок. Они же должны способствовать снижению цен на овощную продукцию. Напомним, в последнее время много внимания уделяют так называемому «борщевому набору», цены на который в июне-июле взлетели до рекордных показателей. Сейчас цены на морковь, свеклу, картофель, капусту и лук снизились, как это обычно и бывает с наступлением сезона этих овощей. Тем не менее, в области решили возрождать сельхозрынки и на прошлой неделе анонсировали региональный проект «Тамбовские ярмарки».

- Увеличение количества ярмарок, в первую очередь сельскохозяйственных, позволит ещё большему числу производителей продавать свою продукцию напрямую покупателям, - говорят в региональном управлении по развитию промышленности и торговли. - А это повлечёт снижение цен на продукты, в том числе овощи, на 10 и более процентов.

Специализированные ярмарки планируют проводить в каждом городе и районе Тамбовщины не реже двух раз в неделю. Свою продукцию, как предполагается, здесь смогут продавать фермеры, сельхозпроизводители, люди у которых есть личные огороды, а также садоводы, селекционеры и ремесленники.

В Тамбове ярмарки проводятся регулярно. Места их размещения и график работы горожане могут найти в специальном разделе, созданном недавно на официальном сайте мэрии. Называется он «Информация о ярмарках».

КСТАТИ

Тамбовчанам не грозит дефицит гречки

В Тамбовской области сейчас продолжается уборка урожая гречихи. По данным регионального управления сельского хозяйства, сейчас он составляет больше тысячи тонн. Убрано более 550 гектаров полей – 3 процента от плана. А всего предстоит обработать 16 тысяч гектаров площадей. По прогнозам экспертов, валовой сбор составит около 260 тысяч тонн гречихи. Из этого объема можно сделать не меньше 160 тысяч тонн обработанной гречневой крупы. Специалисты подсчитали, что при таком урожае на каждого жителя области будет приходиться больше 160 килограммов гречневой крупы. Дефицита гречки ни в стране, ни на Тамбовщине не ожидают.