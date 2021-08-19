В Тамбове обрушилась часть жилого дома

Жителям экстренно ищут варианты переселения Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Ночью 18 августа в Тамбове на ул. Октябрьской, 63 обвалилось крыло старинного дома. Сами жильцы говорят, что его возраст – больше 150 лет, но по документам он значится 1917 года постройки. Проблемы со зданием возникли уже давно. Последний, да и то, текущий, а не капитальный ремонт здесь проводили еще в 1986 году. С тех пор, никаких работ в доме не было. Ухудшилось положение после того, как из подвальных помещений, которые тоже были оборудованы под квартиры, выселили их обитателей. Эту часть дома перестали отапливать, деревянные конструкции подвала атаковали грибок и плесень, жители первых этажей опасаются, что однажды пол под их ногами попросту провалится. Беспокоили жителей трещины, которые проявились несколько десятилетий назад на фасаде с внутренней стороны дома.

- Сначала эти трещины были небольшими, - рассказывает жительница дома Вера Курчашова. – Раньше не было такого количества машин, большегрузного транспорта, а сейчас из-за оживленного движения дом без фундамента буквально содрогается и вибрирует, когда проезжает тяжелая машина. Трещины начали постепенно увеличиваться, а кирпичи – превращаться в песок и осыпаться.

Трещины на фасаде уже давно вызывали опасения жителей Фото: Фото очевидцев

Заметив эти изменения жители стали обращаться в управляющую компанию и жилкомитет мэрии с просьбой провести в здании капитальный ремонт. Но ничего сделано так и не было. Когда ситуация стала критической, по инициативе жильцов в дом пришла комиссия, которая в итоге признала дом на ул. Октябрьской, 63 аварийным и непригодным для проживания. В здании располагалось 17 квартир, половина из которых – муниципальные, а половина – приватизированные.

- Собственникам обещали выделить жилье по мере возможности, а жильцов муниципальных квартир планировали отселить до конца 2020 года, - рассказывает Вера Васильевна. – Лично нашей семье из четырех взрослых человек: меня, мужа, дочери и внука, предложили переехать в гостиницу «Колос», в комнату 12 метров. Естественно мы отказались.

Люди продолжали жить в аварийном доме, но в июле этого года трещина в одной из частей здания начала принимать угрожающи размеры. На месте снова побывали представители мэрии и предложили жильцам временное пристанище маневренного жилищного фонда – это опять же гостиница, или общежития. Люди, опасаясь, что застрянут в этом временном жилье на всю оставшуюся жизнь, снова ответили отказом.

А поздним вечером 18 июля в доме произошло ЧП.

- Сначала мы услышали, как падают кирпичи, в обрушившемся крыле был вход в подвал с металлическим навесом, звуки бьющихся о металл кирпичей были очень громкими, - рассказывают жители.

Все, кто около полуночи не спал, вышли на крыльцо, чтобы посмотреть, что происходит. Прямо на глазах людей стена начала медленно сползать и со страшным грохотом обрушилась во двор. Жертв удалось избежать чудом. Несколько квартир, расположенных в этой части здания – нежилые. Одну из них до недавних пор сдавали, но жилец съехал.

Люди наблюдали, как стена с грохотом сползает вниз Фото: предоставлено очевидцем

- Ночью к нам приехала целая делегация, пригнали автобус, чтобы мы могли переночевать в нем, предлагали отправиться в гостиницу, - говорит Вера Курчашова. – Но люди отказались и разошлись по своим квартирам. Мы считаем, что нам должны предоставить нормальное жильё и пока этого не случиться, из дома переселяться не будем. В ужасных условиях мы живём уже давно и даже после случившегося особого страха не испытываем.

Вера Курчашова живет здесь 53 года Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

19 августа дом снова посетили представители мэрии, которые надеются договориться с людьми о переезде. Оставаться в полуразрушенном строении сейчас смертельно опасно, в одной из квартир живут двое маленьких детей.

19 августа дом снова посетили представители мэрии, которые надеются договориться с людьми о переезде. Оставаться в полуразрушенном строении сейчас смертельно опасно, большая часть жильцов – пожилые люди, а в одной из квартир есть двое маленьких детей.

- Утром представители администрации Тамбова показали жильцам дома № 63 по улице Октябрьской, где произошло обрушение стены, предлагаемые варианты их расселения в маневренном жилом фонде, - рассказал врио главы города Максим Косенков. - После осмотра некоторые жители предварительно уже дали своё согласие на переезд. Когда мы общались с людьми ночью, сразу после ЧП, люди пояснили, что раньше не хотели рассматривать варианты проживания в маневренном фонде, считая эти помещения непригодными и по состоянию аналогичными нынешнему жилью. Но по факту это оказалось не так.

Часть жильцов уже дала предварительное согласие на переезд в новое жилье Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На случившееся ЧП отреагировали в прокуратуре области и региональном СУ СКР. В ночь обрушения на место выехал и.о. прокурора Ленинского района города Александр Климов. Утром в ситуации разбирался следователь СУ СКР по Тамбовской области, по факту обрушения проводится процессуальная проверка.