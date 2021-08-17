Прокуратура запретила тамбовскому водоканалу устанавливать в городе «Пирамиду должника»

В РКС-Тамбов намерены отстаивать право устанавливать пирамиды у домов должников

Прокуратура Октябрьского района провела проверку законности действий водоканала, который в конце июня этого года начали практиковать новый метод борьбы со злостными неплательщиками за холодную воду и водоотведение. У домов должников устанавливали так называемую «Пирамиду должника». Это сооружение весом в тонну и высотой чуть больше метра с надписями «Здесь живёт должник» и «Вы должны».

В областном центре пирамида побывала у двух частных домов, расположенных на улицах Астраханской и Ржавской. Долги жителей на момент установки конструкций достигали 182 и 284 тысяч рублей. По данным коммунальной компании, собственникам домовладений не раз направлялись уведомления, к ним приходили сотрудники водоканала и предлагали реструктуризацию долга, но никакие меры не помогали. Тогда в тамбовском водоканале решили воспользоваться опытом своих коллег из других регионов, в частности Самарской и Пензенской области, которые успешно использовали «Пирамиду должника» для воздействия на неплательщиков и собирали десятки миллионов рублей долгов. В этих регионах возникали вопросы правомерности действий коммунальных компаний, но коммунальщики смогли доказать, что ничего противозаконного они не делают, потому что не указывают на пирамидах персональные данные людей или их изображение. Когда такие конструкции появились в Тамбове, помимо нарушения прав жителей, было непонятно, на чьей земле водоканал устанавливает однотонную конструкцию и есть ли у кампании разрешение на это. В прокуратуре Тамбовской области, куда мы адресовали эти вопросы, пообещали провести проверку и дать на них компетентный ответ.

Сейчас стали известны результаты этого разбирательства. По данным прокуратуры Октябрьского района размещение конструкции, даже несмотря на то, что проходу людей или проезду транспорта она не мешала, на городской территории без какого-либо согласования – незаконна.

- Это нарушает требования ст. 48 Правил благоустройства территории городского округа Тамбов, регулирующую порядок размещения и содержания информационных конструкций в областном центре, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района. – По этому факту в контрольном комитете администрации города Тамбова возбудили дело об административном правонарушении по ст. 8 Закона Тамбовской области.

Ответственность по ней для должностных лиц – от 3 до 10 тысяч рублей, а для юридических – от 10 до 100 000 рублей. В пресс-службе мэрии Тамбова рассказали, что материалы этого дела рассмотрели, но никакого наказания для РКС-Тамбов применять не стали.

- Поскольку данное нарушение Правил благоустройства произошло впервые, административная комиссия ограничилась предупреждением должностному лицу АО «РКС-Тамбов», - говорят в городской пресс-службе. – Кроме того, объект нарушения – пирамиду - оперативно убрали.

Что касается сферы ответственности прокуратуры, из-за того, что на момент визита прокурора Октябрьского района, пирамиды уже убрали, факт нарушения зафиксировать не смогли, но сделали вывод, что дальнейшая установка таких сооружений может нарушить права и интересы тамбовчан, а у водоканала на вооружении есть вполне традиционные методы борьбы с неплательщиками.

- Жилищный Кодекс регламентирует работу ресурсоснабжающей организации по уведомлению потребителя о задолженности и об её взыскании, в том числе в судебном порядке, - говорят в прокуратуре Октябрьского района. – Способов, которые применили в РКС-Тамбов, среди них нет.

По результатам прокурорской проверки главному управляющему директору водоканала Павлу Едигареву объявили предостережение – это пока предупредительная мера реагирования, но если на предупреждение отреагируют, могут быть предприняты более жёсткие меры – представление, протест и даже иск в суд. Но, помимо первых двух случаев, больше тамбовчане «Пирамиды должников» на улицах пока не наблюдают. Впрочем, они вполне могут появиться снова, потому что в РКС-Тамбов уверены, что никаких нарушений не допускают.

- За годы существования такого необычного способа в разных регионах уже сформирована судебная база, доказывающая законность установки пирамид. Для Тамбова это пока является новшеством, но мы убеждены, что по аналогии с другими городами тамбовский водоканал не нарушает закон. РКС-Тамбов будут доказывать легитимность своего права на получение оплаты за потребленную воду от злостных должников. Очевидно, что права потребителя нарушены не были, и водоканал имеет законные основания использовать подобные способы воздействия для уведомления крупных должников, большинство из которых, кстати, проживают в роскошных особняках, - говорят в пресс-службе РКС-Тамбов. - Напомним, что первый горожанин, обнаруживший пирамиду перед своим частным домом с припаркованными рядом престижными иномарками, задолжал за воду почти 300 тысяч рублей (второй на связь правда так и не вышел – ред.). Эти средства могли бы быть направлены на модернизацию сетей, но некоторые клиенты намеренно игнорируют обязательства по оплате за водоснабжение, хотя услугами активно пользуются.

Фото РКС-Тамбов