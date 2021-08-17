В Тамбовской области при столкновении микроавтобуса и легковушки погиб человек и еще 8 получили травмы

Обстоятельства аварии выясняют следователи Фото: УМВД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали микроавтобус «Мерседес» и автомобиль «Ауди», произошла 17 августа в 0 часов 30 минут в Петровском районе, на 343 км автодороги Р-119.

По данным УМВД России по Тамбовской области, 38-летний водитель автомобиля «Ауди-А7», житель города Липецка, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Бенц» под управлением 50-летнего жителя Орловской области. От удара транспортные средства выехали за пределы проезжей части в кювет и опрокинулись.

В результате происшествия погиб 30-летний пассажир микроавтобуса, получили ранения оба водителя, 30-летняя летняя пассажирка легкового автомобиля и 5 пассажиров из микроавтобуса. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в городскую больницу Мичуринска.

- На месте происшествия работала пожарно-спасательная часть № 26. От МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Разлива топлива на месте аварии не произошло, движение не перекрывалось.

По факту ДТП в следственном отделе МОМВД России «Мичуринский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ход разбирательства находится на контроле у прокуратуры.