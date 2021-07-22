В Тамбовэнерго за шесть месяцев отремонтировали порядка 120 километров воздушных ЛЭП

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Отремонтированы 89 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 84 трансформатора 10/0,4 кВ и порядка 120 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено более 315 га трасс воздушных линий.

Всего в 2021 году в Тамбовэнерго планируют отремонтировать более 277 километров воздушных линий и 174 трансформаторных подстанций, расчистить 574 га трасс воздушных линий, провести ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Основная часть работ будет завершена до 1 октября.

«Реализация мероприятий ремонтной программы позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей Тамбовской области, улучшить качество передачи электроэнергии, а также подготовить электросетевой комплекс региона к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.