Брянские аграрии: «С «ФосАгро» работать надежно и удобно»

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В пятницу, 16 июля, в Выгоничском районе открылась традиционная Межрегиональная агропромышленная выставка-демонстрация «День Брянского поля – 2021». В регионе она проходит 12-й раз. С 2016 года выставку организуют в селе Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета.

Площадку компании посетили почетные гости. Главу региона приветствует генеральный директор «ФосАгро-Регион»

Есть чем гордиться

В этот день сюда приехали ведущие производители сельскохозяйственной техники, оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений, а также разработчики передовых инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве. Подготовку к Дню поля начали сразу после завершения уборочных работ в прошлом году. Для демонстрационных посевов выделили 80 гектаров. Выставочные экспозиции разместили на 20 гектарах. Осенью высеяли 48 сортов озимых культур. Весной завезли семена яровых сельскохозяйственных культур. На полях выставки представили более 350 сортов и гибридов основных возделываемых в регионе сельскохозяйственных культур, в том числе 128 сортов картофеля.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, сенаторы Российской Федерации Галина Солодун и Вадим Деньгин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, ректор БГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Белоус.

- За последние годы мы достигли высоких результатов. Сегодня Брянская область производит 15% от всего российского картофеля. Брянская область производит около 8% всего производимого в России рапса. За последние 6 лет в 10 раз выросло производство кукурузы, теперь это почти 9% российского производства, – отметил в приветственной речи Александр Богомаз. – Цифры, которыми могут гордиться все. Это тяжелая работа, которую проводит каждый в своем хозяйстве, в аграрном университете, для того чтобы лучшие мировые наработки приживались и были востребованы на брянской земле. Сегодня мы уже ни у кого не учимся. Мы масштабируем, учим другие области нашей страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил обеспечить продовольственную безопасность страны и создать высокоэффективные рабочие места в производстве. Эти задачи мы успешно выполняем!

Есть что показать, есть о чем рассказать заинтересованным гостям мероприятия.

От чего зависит урожай

С левой стороны выставки – павильоны компаний – поставщиков различных агротехнологий, без которых хорошего урожая можно не ждать. Самая большая выставочная площадка принадлежит компании «ФосАгро-Орел» – одному из главных партнеров Брянской области в сфере минеральных удобрений. Она входит в состав крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион».

Перед открытием площадку компании посетил губернатор области. Его приветствовал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк:

– Вместе с аграриями, вместе с Брянским ГАУ работаем над технологией повышения рентабельности и качества производства целого ряда ключевых культур: зерновых, зернобобовых, масличных. Здесь, на Дне поля, мы развернули три демонстрационных участка, где фермеры могут убедиться в эффективности систем минерального питания ФосАгро для получения высокорентабельных урожаев зерновых и зернобобовых. В том числе мы продемонстрировали новейшие марки комплексных удобрений с микроэлементами в одной грануле и жидкие комплексные удобрения.

Он также отметил инновационный подход брянских фермеров. Сегодня они в числе российских лидеров по применению комплексных удобрений с микроэлементами. В свою очередь, глава региона подчеркнул эффективность жидких комплексных удобрений ФосАгро. Он назвал их сельскохозяйственной технологией, за которой стоит будущее.

–Важно, что есть потребители, процесс пошел, они начинают друг у друга учиться, внедрять. Это новые возможности для дальнейшего наращивания производства, – сказал Александр Богомаз.

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Признание производителей

В павильон «ФосАгро-Орел» приходят посетители выставки. Им предлагают каталоги продукции, показывают образцы удобрений, рассказывают о правильном применении удобрений.

– Благодаря минеральным удобрениям ФосАгро и разработанным компанией системам питания растений сельхозпроизводители выращивают продукцию, качество которой позволяет продавать ее по более высокой цене, – рассказывают сотрудники. – Не менее важна и рентабельность урожая, которую можно поднять заблаговременным планированием объемов применения удобрений.

– Конечно, формат Дня поля дает огромный положительный эффект. Общение с нашими аграриями крайне важно. Они задают вопросы нам, мы задаем вопросы им и уже вместе понимаем, куда нам идти, к чему стремиться, – говорит директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов. – Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Брянской области Александру Богомазу не только за организацию мероприятия, но и за его отношение к представителям АПК и то, что он всегда держит руку на пульсе.

Площадку компании посетили заинтересованные представители крупных компаний и фермерских хозяйств.

– В Почепском районе мы выращиваем зерно, кукурузу, рапс, – рассказывает генеральный директор ООО «Фермерское» Владимир Азаренко. – Логистический центр компании в Почепе находится в 25 километрах от нашего хозяйства. Они нас никогда не подводили со временем доставки удобрений. Быстро фасуют в необходимых пропорциях. Если питательные вещества вносить еще рано, можно оставить их на хранение в компании.

– Удобрения для растений – это жизнь, – говорит руководитель фермерского хозяйства Дмитрий Бравков. – Наше хозяйство сотрудничает с «ФосАгро-Орел» уже давно. Компания крупная, но работает и с небольшими производителями. Мы выращиваем зерновые. Работой с «ФосАгро» довольны. Мы приобретаем не только качественные удобрения, но и при необходимости пользуемся их складом для хранения. Забыли о проблемах с логистикой. Да и по качеству удобрений нареканий никогда не было.

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Участникам Дня поля продемонстрировали новые технологии обработки почвы и точного земледелия. Представители агропромышленных предприятий обменялись опытом, а также увидели новые высокопродуктивные сорта отечественной селекции, проходящие госсортоиспытание в Российской Федерации.

Марина АНТОНОВА