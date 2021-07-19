Игорь Артамонов поручил достроить до конца года все проблемные дома

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Дом по адресу улица Стаханова, 58, достроенный компанией «ОДСК Липецк», официально введен в эксплуатацию. Сегодня новостройку посетил глава администрации Липецкой области. Игорь Артамонов. Он встретился с дольщиками, посмотрел квартиры, которых липчане ждали несколько лет.

«Это последний проблемный дом этого застройщика, он самый большой, здесь 34 тысячи квадратных метров жилья. Объект готов, на следующей неделе людям начнут выдавать ключи», - сказал Игорь Артамонов.

Дом начали строить в 2014 году. Свои квартиры 389 человек должны были получить в мае 2017 года. Однако в установленный срок компания ОАО «Эксстроймаш» дом не сдала. В апреле 2018 года объект был признан проблемным. В октябре 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Липецкой области Группа Компаний «ОДСК» взяла на себя завершение строительства объекта на улице Стаханова вместе с шестью другими домами Липецка. Права и обязанности недобросовестного застройщика были переданы ООО «СЗ «ОДСК-Л1» через арбитражный суд Липецкой области в 2020 году при ходатайстве Министерства строительства и ЖКХ РФ.

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Новым застройщиком была завершена кирпичная кладка стен, выполнены электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы, подключение объекта к инженерным сетям, остекление окон и балконов, устройство дверей, внутренние и наружные отделочные работы, установка лифтов. В процессе выполнения работ новый застройщик выявил ряд нарушений, допущенных недобросовестным застройщиком в части несоответствия проектной документации фактического исполнения магистральных и внутриплощадочных инженерных сетей. Из-за неучтенных на первоначальном этапе работ по исправлению ошибок и несоответствий, допущенных предыдущим застройщиком, срок сдачи объекта сдвинулся.

Разработка проекта благоустройства прилегающей территории проходила с учетом мнения будущих жильцов дома. Региональное управление строительства и архитектуры и Фонд защиты прав дольщиков совместно с застройщиком организовал онлайн-голосование. Двор решили сделать без парковок, с многофункциональными детскими площадками и спортивными зонами с безопасным покрытием.

Ранее, в апреле 2021 года, в аналогичном доме по адресу Свиридова, 14 было восстановлено в правах 566 дольщиков. Таким образом, в новом микрорайоне «Европейский» Липецка получили долгожданные квартиры 1000 липчан. Общий объём ввода жилья по этим двум домам составил более 70 тысяч квадратных метров.

«В регионе еще остались проблемные дома, до конца этого года они должны быть достроены», - отметил Игорь Артамонов.

Всего в 2019 году на территории Липецкой области был 21 проблемный объект. По состоянию на июль 2021 года в правах восстановлено более 2500 участников долевого строительства 17 проблемных домов. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре проблемных дома и восстановить в правах 635 участников долевого строительства.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.